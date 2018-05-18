Пять самых выгодных иномарок, которые стоит пригнать из-за границы 7 18.05.2018, 8:18

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За сравнительно небольшие деньги в Европе можно купить удобное в эксплуатации авто.

Сайт autonews.ua предлагает топ-5 сравнительно недорогих в обслуживание авто, которые можно пригнать из-за границы.

Opel Omega B

Omega B — большое, комфортное и надежное авто. При этом удивительно дешевое. При выборе нужно знать, что лучше себя ведут машины выпущенные после рестайлинга — они избавлены от рыжей болезни благодаря оцинковке. Самый надежный мотор — самый простой, двухлитровая восьмиклапанная бензиновая «четверка». Остальные силовые агрегаты тоже не очень ломучие, но дороже в обслуживании, а вот дизели лучше не рассматривать вовсе. При выборе КПП от автомата лучше отказаться — ремонт такого агрегата стоит очень дорого, а время его безотказной работы уже прошло.

Volkswagen Golf IV

Golf во всех поколениях был и остается одним из лучших городских автомобилей. При этом он вполне удовлетворит семейного человека — салон и багажный отсек достаточно просторны. Четвертый Гольф — последний «фольц» без суперсовременных технологий. которые, конечно делают авто динамичным и безопасным, но в разы увеличивают стоимость обслуживания. Самые надежные версии — с бензиновым мотором 1.6 или дизелем 1.9 и механикой.

Mercedes-Benz E-class W210

Стоит ли брать премиум? В принципе можно. Несмотря на то, что за такие деньги эти мерседесы по пробегу уже доехали до Луны и обратно, они еще несколько лет могут поездить не доставляя больших хлопот. Главное выбрать экземпляр, который не поразила коррозия. Защита Мерсов тех лет от рыжей болезни оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что мерседесовские дизели очень и очень хороши, лучше всего выбирать машину с бензиновыми моторами небольшого объема 2.0 или 2.3. Дизельные версии зачастую насиловались в такси, а «бензинки» большего объема дороже в обслуживании и имеют больший аппетит. Кроме того, на мощных авто катались любитель «погонять», что тоже негативно сказывается на ресурсе.

Chrysler Voyager

Хороший вариант, если вам нужно возить действительно большую семью. Семь полноценных мест и куча пространства, большой багажник. Машина конструктивно достаточно проста и недорога в обслуживании. Американские бензиновые моторы хоть и прожорливые, но отлично дружат с ГБО и весьма надежны. Дизеля будут экономичнее, но их и обслуживать дороже. Внимательно осмотрите кузов, антикороззийная защита не самая сильная сторона модели.

Skoda Fabia

Если вам нужна машина чтобы ездить — присмотритесь к Фабии. Да, «понтовость» у машины нулевая, зато надежность на высоте. Плюс за аналогичные деньги она будет свежее остальных авто из нашего списка. В обслуживании авто очень дешевое. Все моторы очень надежны, кроме одного — самого базового 1.2 на бензине. Он и не тянет нормально, и ресурсом не блещет.