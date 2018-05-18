Экономист: Лукашенко нужно быть скромнее 17 18.05.2018, 8:39

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Из-за прожектов диктатора Беларусь может обеднеть еще на $1,4 миллиарда.

Правитель Беларуси выступил не только за модернизацию «Гродно-Азота», но и за строительство нового азотного комбината, сообщает udf.by.

По словам председателя концерна «Белнефтехим» Игоря Ляшенко, новый комбинат обойдется в более чем $ 1 млрд., а глубокая модернизации «Гродно-Азота» потянет на $ 400 млн. Окупятся ли вложенные деньги?

Экономист Борис Желиба удивлен решением Александра Лукашенко. Ему предоставили на выбор два решения: или проводить глубокую модернизацию «Гродно-Азота» или строить новый комбинат.

«А он выбрал третий: и модернизацию проведем, и новый комбинат построим. Я не эксперт в азотных удобрениях, но, наверное, нужно быть скромнее. Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. Тем более, как следует из слов Лукашенко, пока непонятно, кому мы будем продавать эти удобрения», – сказал экономист.

Борис Желиба добавил, что на этом поскользнулись при модернизации цементных заводов. Власти рассчитывали на российский рынок, но там параллельно открыли свои новые производства, причем по цене белорусские заводы оказались не конкурентоспособными. В итоге пришлось цемент и бетон направить на строительство МКАДа-2.

Аналогичная ситуация с модернизацией в деревообработке. Большинство из 9 предприятий, которые «Банк развития» взял на буксир, остаются убыточными.

«Порочна сама система централизованных мероприятий по модернизации. Берут бюджетные деньги, конвертируют их в валюту, и говорят директору: вот тебе миллионы, осваивай и попробуй только не освоить. Все делается из-под палки. А предприятие должно быть самостоятельным. У него должны быть собственники, которые все просчитывают, рискуя своим карманом», – отметил Борис Желиба.

Он также обратил внимание: несмотря на все провалы во время предыдущих модернизаций в правительстве остаются работать все те же чиновники. Так почему на этот раз результат должен быть другим?