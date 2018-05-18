Белорус Никита Бодяковский выиграл в покер еще $2,5 миллиона 5 18.05.2018, 8:57

1,633

Никита Бодяковский

Фото: Дэнни Максуэлл, pokernews.com

Это самый большой в его карьере выигрыш в «живом» покере.

Самый известный белорусский игрок в покер Никита Бодяковский стал победителем турнира Triton Super High Roller Series Main Event в Монтенегро, сообщает belmir.by.

Сумма полученных им призовых оказалась равна 19,6 млн гонконгских долларов, или 2,5 млн долларов США. Это самый большой выигрыш в карьере белоруса в «живом» покере.

Каждый из 63 игроков, которые приняли участие в турнире, внес вступительный взнос в размере около 132 тысяч долларов США. Общий призовой фонд оказался равен примерно 7,6 млн.

Турнир длился в течение трех дней, с 15 по 17 мая. Титул победителя достался Бодяковскому в борьбе с французским профессиональным игроком Руи Као.

На последней раздаче француз блефовал, пойдя ва-банк без какой-либо комбинации карт, с дамой и пятеркой на руках. У белоруса же по итогу оказалась пара из двух тузов.

Титул победителя турнира стал для Никиты четвертым в карьере в «живом» покере. А общая сумма выигрыша «в оффлайне» за все время превысила 9,2 млн долларов США.

По этому показателю он сейчас далеко впереди всех других белорусских покеристов. Ближайший преследователь, Игорь Сойка, имеет в активе только 2,8 млн.

Нынешняя победа также должна продвинуть Бодяковского в мировых рейтингах. По сумме выигрышей за всю историю в «живом» покере он может подняться примерно на 74 место.