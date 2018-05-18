Людмила Лапко: Буду голодать, пока не придет ответ из администрации Лукашенко 1 18.05.2018, 9:09

Людмила Лапко

В Лиде продолжается голодовка с требованием пересмотреть статью 328.

В Лиде продолжают голодать Людмила Лапко и Елена Миколюк. Их сыновья осуждены по статье 328. Матери требуют пересмотра дел, сообщает «Радыё Рацыя».

Лапко голодает уже 8-й день: «Я начинала голодовку вместе с активистами «Матерей 328». Но из-за того, что было принято решение прекратить голодовку, я написала обращение к Лукашенко и попросили посодействовать разобраться с делом моего сына. Я буду голодать, пока не придет ответ из администрации Лукашенко».

Между тем, другие активистки «Материнского движения 328» вышли из голодовки. В том числе потому, что одно из их требований выполнено. Совмин направил в «палату представителей» законопроект об изменении наркотического статьи. Ответственность за распространение наркотиков может быть уменьшена.