Стив Возняк: Полный потенциал биткоина будет раскрыт в течение десяти лет 7 18.05.2018, 9:11

Стив Возняк

Фото: cnbc.com

Крупнейшая революция в области IT вот-вот произойдет.

По мнению сооснователя Apple Стива Возняка, технология распределенного реестра является «замечательной идеей», поскольку может найти применение в абсолютно разнообразных отраслях. Об этом он заявил на конгрессе WeAreDevelopers 2018 в Вене, пишет Cointelegraph.

«Блокчейн – это следующая крупная революция в области IT, которая вот-вот произойдет», — сказал Возняк.

Также он выразил согласие с предыдущим заявлением CEO Twitter и Square Джека Дорси, по мнению которого биткоин может стать «нативной валютой интернета».

«Для достижения полного потенцила блокчейну и криптовалютам потребуется десятилетие», — указал Стив Возняк.

Отметим, что это уже не первый лестный отзыв о новых технологиях с его стороны. Так, в октябре прошлого года Возняк отмечал, что биткоин по своим характеристикам превосходит золото и американский доллар.

Впрочем, имевшиеся у него лично биткоины Возняк продал, поскольку не хотел «постоянно следить за ценами». Также он признался, что еще 7 BTC у него украли мошенники.