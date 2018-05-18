В «ДНР» ликвидирован командир бригады боевиков с позывным «Мамай» 18.05.2018, 9:35

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Террорист возглавлял «интернациональную» бригаду.

На Донбассе был ликвидирован командир "интернациональной бригады" боевиков, известной как "Пятнашка", Олег Мамиев с позывным "Мамай". Он воевал на стороне террористов с самого начала, сообщает zn.ua со ссылкой на российского пропагандиста и члена террористической группировки "ДНР" Захара Прилепина.

"Только что на Промке погиб командир легендарной "Пятнашки" Олег Мамиев, позывной Мамай. АГС над головой", - написал российский террорист.

Прилепин рассказал, что Мамиев был родом из Северной Осетии, воевать на восток Украины приехал в начале конфликта. На должности комбата он сменил "Абхаза" (Ахра Авизба – ред.), которого боевики подозревали в убийстве Арсена Павлова "Моторолы".