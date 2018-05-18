Крэйг Вудкрофт: В белорусском хоккее все любят винить кого-то другого 2 18.05.2018, 9:43

Крэйг Вудкрофт

Громкие отставки делаются, чтобы снять ответственность с себя.

Бывший главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт в интервью "Прессболу" поделился мнением об экс-наставнике сборной Беларуси Дэйве Льюисе.

- В неудаче команды на ЧМ-2018 многие склонны обвинять Дэйва Льюиса и его систему…

- Ха, нахожу это даже забавным. В белорусском хоккее все любят винить кого-то другого, чтобы снять ответственность с себя. Кто-то жаловался на систему Дэйва, когда мы заняли седьмое место на чемпионате мира 2015 года? Отнюдь. Она всех устраивала. А сейчас — нет.

Льюис вообще-то специалист, проработавший четверть века на самом высоком уровне. Он выиграл Кубок Стэнли много раз, трудился бок о бок с лучшим тренером в истории спорта. Дэйв отлично знает, в какой хоккей надо играть, чтобы добиваться успеха. Льюис — прекрасный человек, неравнодушный к своему делу. Он постоянно заботился о каждом из игроков, команде, стране.

- Но, надо признать, после 2015 года ни на одном из турниров команда под управлением Дэйва не блеснула…

- Надо быть честными с самим собой. Ключевые игроки старели, травмировались, не приезжали в команду. А где новые Калюжные и Костицыны? Где мастера, достигшие столь высокого уровня? Белорусский хоккей сумел их вырастить? Легко сказать, что во всем виноват главный тренер. В некоторых случаях — да, возможно. Но не в данном.

- Как вы отреагировали, узнав об увольнении Льюиса?

- Меня не было в ближайшем окружении сборной, всех подробностей не знаю. Но, скажите мне, такое когда-нибудь было на чемпионатах мира, чтобы тренера отправляли в отставку посреди турнира? Если нет, то можно понять, что это не является стандартной практикой. И я знаю, что все только качали головами, задавая вопрос, почему белорусская федерация так поступила. Сборная на тот момент провела лишь три матча, два из которых — со шведами и россиянами, то есть топ-командами мира. После того как Льюис готовил сборную к чемпионату целый год, это решение кажется… как это сказать… нелогичным.