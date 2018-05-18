Предприятия не платят пенсионные взносы, а людей нанимают 18.05.2018, 10:28

Все больше белорусов работают без надежда получать пенсию.

Фонд социальной защиты населения обновил список организаций, которые не платят взносы за своих сотрудников. Таких предприятий в Беларуси набралось аж, по официальной информации, 301, а их суммарная задолженность достигла 27,3 млн рублей (около 13,7 миллионов долларов), передает «Еврорадио».

Когда сотрудники этих организаций будут уходить на заслуженный отдых, их будет ждать неприятный сюрприз — минимальная пенсия в 103,5 рубля. И это после долгих лет работы!

Платит ли ваш работодатель взносы в ФСЗН? Проверьте в этом списке.

В Беларуси каждый работодатель должен заплатить 34% от зарплаты своего сотрудника в Фонд социальной защиты населения. 6% из них идёт непосредственно в ФСЗН, 28 — в пенсионный фонд. Ещё один "пенсионный" процент платит сам сотрудник. Если такие отчисления есть, человеку засчитывается трудовой стаж. Потом он будет получать пенсию, исходя из продолжительности стажа и размера отчислений.

Организации, которые должны сотни тысяч рублей в ФСЗН, не только не спешат возвращать задолженности, но и... нанимают новых работников! Предупреждают ли их о том, что работа не пойдёт в трудовой стаж и не будет засчитана при расчёте пенсий? Нет. Устраивая людей на работу, им обещают манну небесную.

ОАО "Торгуны", что в Докшицким районе, «хвалится доходами». Главный экономист предприятия Лилия Апанасевич хвалиться в провластных СМИ, что за последний год минусовую рентабельность удалось вывести на 13% плюса! При этом "Торгуны" должны Фонду социальной защиты 607895 рублей!

В общереспубликанском банке вакансий журналисты выяснили, что сейчас хозяйству нужен ветеринарный врач:

— Условия нужно обсуждать с руководителем, возможно, он сможет вас чем-то заинтересовать. Зарплата разная. У нас два комплекса и девять молочно-товарных ферм, — рассказывают на предприятии.

— Хочу уточнить по поводу налогов и выплат в ФСЗН...

— Естественно, всё это делается. И зарплата у нас вовремя выплачивается.

Лучшие работники ОАО "Торгуны". Получат ли они трудовую пенсию?

Фото: dokshitsy.by

Лиозненскому райагросервису нужен главный бухгалтер.

"Сразу могу сказать, что зарплата выплачивается несвоевременно, раз в три месяца. Не очень хороши дела на предприятии, — честно предупреждает журналистов женщина из телефона. — Взносы в ФСЗН? Конечно, платим. Это же государственное предприятие!"

Задолженность Лиозненского райагросервиса перед ФСЗН — 173795 рублей.

В ОАО "Жвирянка", что на Шарковщине, нужен повар. Оказывается, исключительно на летний сезон:

"С апреля по октябрь, — рассказывает женщина на том конце провода. — О зарплате не знаю, но контракт с вами подпишут, и выплаты в ФСЗН будут производиться: у нас платят за каждого человека".

ОАО "Жвирянка" должно ФСЗН 153041 рубль!

"Слуцкому агросервису" очень нужен зоотехник.

"Контракт, отпуск, больничные, взносы в ФСЗН... Конечно! Мы официальное предприятие!" — поощряет по телефону девушка. Хоть ты бери и переезжай в Слуцк!

Задолженность "Слуцкого агросервиса" перед ФСЗН — 488479 рублей.

Большинство организаций, с которыми журналисты разговаривали, хвалятся рентабельностью и зарплатами "вовремя". Но был бы такой "шоколад", если бы предприятия вовремя платили за своих сотрудников "пенсионные" взносы?

В списке должников — футбольный клуб "Крумкачы" (15 тысяч рублей), недавно модернизированный "Могилёвдрев" (40 тысяч рублей), минский универсам "Центральный" (12 тысяч рублей), ЗАО "Сивельга" (68 тысяч рублей) и даже белорусское представительство китайской компании "Корпорация Сюань Юань", которое строило, да так и не достроило завод по производству картона в Добруше (142 тысячи рублей).

Самое печальное, что найти управу на должников государство не может. Не работают "механизмы", закрепленные в законодательство, если в нём аж 301 предприятие, их суммарная задолженность достигла 27,3 млн рублей. А крайними в итоге окажутся простые люди, которые будут получать минимальную пенсию.