Жилец новостройки в Боровлянах выиграл суд у УКС 1 18.05.2018, 11:25

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Эксперты доказали, что жилье построено некачественно.

УКС Минского района проиграл суд жильцу «неравномерно заселенной» новостройки в Боровлянах — экспертиза показала, что ледяной пол, сквозняк из окон и трещины в стенах являются следствием некачественного строительства. Сумма исковых требований — более 437 тысяч рублей, пишет tut.by.

По логике, устранением строительных дефектов в гарантийные сроки должны заниматься те, кто строил, и те, кто принимал работу. Но в боровлянской новостройке что-то пошло не так. Сначала компания-застройщик «Ослябя» не признала свои «косяки» и в рабочем порядке их не устранила: объявила, что проблемы у дома из-за «неравномерного заселения». А потом и заказчик, УКС Минского района, который поставил свои подписи в документах по приемке дома у застройщика, отказался повлиять на последнего.

В итоге все проблемы переложили на плечи ЖСПК «Зоолог-Строй». Тот от такого «щедрого» подарка отказался и призывал подрядную организацию устранить недостатки по гарантии. Тогда «Ослябя» предложила провести экспертизу. А так как она нужна ЖСПК, за свой счет делать это отказалась. УКС тоже с экспертизой не помог. В официальном письме жилищному кооперативу черным по белому говорилось, что у них нет денег на то, чтобы подать исковое заявление в экономический суд для понуждения ООО «Ослябя» к устранению дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Пока шла эта переписка, жильцы дома за свой счет делали ремонты. Но не все. Например, Наталья Полоз, у которой в квартире промерзают полы, трещины на стенах и сквозняки из окон, обратилась в суд с иском на ЖСПК и УКС. Она потребовала взыскать с них 11 470 рублей на устранение дефектов. В иске указывались и другие суммы. Например, более 420 тысяч рублей как неустойку за нарушение сроков устранения недостатков и 2 тысячи рублей на возмещение морального вреда. Всего исковых требований на более чем 437 тысяч рублей.

— В итоге суд Минского района удовлетворил мои требования только по суммам на ремонт и оплату услуг эксперта — 11 470 и 500 рублей, — говорит Наталья Полоз. — Экспертизу должны были проводить ответчики, но они отказались. Поэтому мы за свой счет приглашали эксперта, который оценил, во сколько обойдется устранение строительных дефектов. Ответчиком суд признал УКС — ведь это он был заказчиком строительства и он же контролировал стройку. Теперь он, скорее всего, обратится с иском на ООО «Ослябя».

Наталья надеется, что когда-нибудь получит эти деньги — их должно хватить на утепление пола и замену окон.

— Что делать с трещинами на стенах, мы не знаем — постоянно появляются новые. Эксперт, кстати, сказал, что дом не должен так долго давать усадку, нужно отдельно обследовать фундамент.

В доме живет еще один человек, который обращался в суд, — Светлана. Она с маленьким ребенком вынуждена жить в квартире с голыми стенами — обои сорвали строители «Осляби», которые приходили заделывать трещины.

— Когда я заметила, что они неправильно расшивают швы и делают свою работу некачественно, бригада застройщика ушла, — говорит Светлана. — Через щель в плите перекрытия можно с соседом за руку здороваться. Когда приезжали сотрудники УКСа, они сняли в нескольких комнатах обои и тогда же прямо сказали: «Это халтура, надо устранять». «Ослябя» дефектный акт не подписала, поэтому ждем экспертизы.

— Недостатки УКС признал, не «замечает» их подрядчик, — говорит Светлана. — Поэтому эксперт должен произвести оценку качества ремонтных работ, определить стоимость устранения недостатков. Возможно, после экспертизы мы будем требовать компенсацию и своими силами ремонтировать квартиру.

Проблема в том, что Светлана уже давно ждет экспертизы, но ответчики противятся и пытаются обжаловать решение суда.