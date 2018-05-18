«Cамая крутая разборка машин была в Кобрине» 4 18.05.2018, 11:04

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Откровенный рассказ белорусского продавца подержанных автомобилей.

Продавец подержанных автомобилей Петр по долгу службы не раз сталкивался с угонами и угонщиками. Он рассказал kyky, как не «облажаться» и не купить «авто с историей», на что обратить внимание, оставляя машину на парковке гипермаркета, и почему угонщик – это состояние души. Внимание, после прочтения этого текста, вы, возможно, захотите покупать только новые автомобили. Ну, поехали.

«За один раз всего не расскажешь — тут можно книгу написать или снять фильм, поэтому будет обо всем понемногу. Вот все думают, что угонщики, да и другие мошенники – это люди, которым не хватает на хлеб и поэтому они вынуждены воровать. На самом деле, это не совсем так. Утверждение, что все дело в легкой наживе, заработке, не требующем труда, тоже не соответствует действительности.

Вашу машину разыскивает Интерпол

Быть успешным жуликом — это своего рода талант. Здесь находчивость, ум, интуиция, воображение и даже актерская игра. Помню, был у меня лет 20 назад случай, я вез крупную сумму денег из Азербайджана в Волгоград. Купил новые туфли, сделал стельки с двойным дном и спрятал в каждый башмак по 11 000 долларов. Но это было еще не все. Я купил себе книги. Достоевского, Толстого по несколько томов — и всю дорогу я читал, на каждой границе рассказывая о том, как собираюсь поступать в институт. Меня окрестили «Ломоносовым» и досматривали очень нежно.

С угонами та же история. Внешность перегонщика должна сочетаться с авто, за рулем которого он находится. Если происходит диссонанс — это первое, что бросится в глаза сотруднику правоохранительных органов. Если авто дорогое, статусное, возрастное, по меньшей мере глупо сажать за руль 20-летнего пацана.

Одно из главных качеств, которыми должен обладать перегонщик, — невозмутимость. Спокойствие, только спокойствие. Даже если милиционер в глаза говорит: «А я знаю, что тачка твоя кривая». Я всегда отвечаю: «А я знаю, что Путин коррупционер». Тут вопрос же в чем: докажи! Но, и они (миллиционеры) – неплохие бывают люди. Вот мне гаишник один говорит: «Как я устал! Ко мне приезжает Porsche Cayenne, я смотрю, что там у него, и все понимаю — машина криминальная.

Я Vin его запомнил. А через две недели мой начальник на нем ездит. И что? И ничего. Я ничего не могу доказать».

Сегодня хорошо «сделанный» автомобиль не отличит от «заводского» даже эксперт-криминалист. С другой стороны, хорошо сделать — это очень затратно. Реально очень. Допустим, есть Vin-code авто, в нем прописано абсолютно все об этом автомобиле: год выпуска, цвет внешний, материалы отделки (кожа или текстиль) и даже ее цвет. Когда «ставишь» авто на такие же документы, нужно следить, чтобы все параметры соответствовали коду. Потом есть куча маяков, дублирующих коды на скрутке проводов в потолке под обшивками, их надо удалять полностью.

Например, в BMW Х5 есть пять электронных блоков, которые перепрошивают и удаляют старый код, так как он при проверке звенит в базе как угнанный. Очень много всего необходимо в автомобиле переделать, прежде чем его продать. Иначе, когда приедешь к официальному дилеру на ремонт, он подключит «разъем к мозгам», а блоки покажут код, который в угоне. Все, это и будет конец истории.

Был случай, у нас в продаже Volkswagen Passat, и я так приехал к дилеру все проверить, а он мне с улыбкой говорит: «Ну вы ж наверняка знаете, что за авто у вас?». Я ему говорю: «Понял, больше к вам ни ногой». Это все как раз происходило в то время, когда дилеры объединили между собой все базы и авто, которые «висели» в розыске Интерпола, стали видны со статусом «в розыске».

Я, конечно, могу дать совет из серии «чтобы не нарваться на криминальный авто, нужно проверить, не перебит ли номер и не переварен ли Vin-код», детектором проверить слоя покраски, что поможет понять, в каких местах авто перекрашивалось... Но даже если вы проверили это и все вроде в норме, ваш автомобиль все равно может быть угнанным. Просто он уже все «забыл» и начал с вами новую жизнь.

Шакал и клуша

Вообще, сейчас все сложнее становится работать в этом бизнесе. Сами схемы угонов совершенствуются, но работают и совершенно классические, немолодые. Например, заказчику нужен Volvo XC90, возраст чтобы был до года. Парковка крупного гипермаркета на МКАДЕ в Москве. Приезжает какая-нибудь «клуша» за покупками. По такой сразу видно, что особо торопиться она не будет. За ней идет человек, его называют «шакал», и он шакалит — следит.

Так нужно шакалить час, два, три, все зависит от ситуации. Автомобиль с парковки забрать за 2-5 минут можно, а шакалить надо долго. Практически всегда машину удается перегнать в отстойник – как ты понимаешь, шакал нужен для полного контроля над хозяйкой. Иногда шакалу дается отбой, так как за два часа угнанный автомобиль уже перегоняется в место назначения, как правило — в овощехранилище.

Если клуша быстро вернулась и обнаружила пропажу, то она, конечно, сразу будет звонить в милицию, через 15 минут приедут менты и опросят. Кстати, моментально и без беседы с заявителем в розыск авто никогда не подается: мало ли что? А вдруг человек просто забыл, где припарковался.

Если клуша возвращается внезапно, шакал звонит и дается отбой. Свобода всегда дороже. Тут вообще все должно проходить спокойно, без нервов. Естественно, перед тем как авто завести, включаем глушилку маяка, она портативная, радиус действия 7-10 метров, тогда передвижение угнанного авто не отследить.

Часто сейчас в авто стоят gps, ГЛОНАСС, поэтому надо включать глушилку сигнала gps. Для человека, который в этот момент находится за рулем, это означает — что он без связи. Без мобильного телефона и тд. Угнанный авто сопровождает еще одна машина, и угонщик общается с компаньонами жестами через окошко. Наверняка вы были в такой ситуации: стоите в пробке и оп — пропал сигнал. Если такое происходит, как правило, рядом работает вот такая «глушилка».

Страховые базы и чистка

Если на этом этапе все прошло успешно, то авто гонится в «стойло». Как я уже сказал, чаще всего для этих целей используются овощехранилища— чем глубже под землю, тем лучше. Там машину нужно очистить от маячков. Сейчас установка этих маячков во всех страховых компаниях – одно из обязательных условий страхования. Хочешь застраховать авто от угона — ставь gps-маяк. В Беларуси самая крутая «разборка» была в Кобрине, где-то до середины 2000-х там можно было все что угодно найти. Я больше четырех авто в стойле никогда не видел. Если накроют — будет обидно, что весь труд насмарку.

В отстойнике начинается «чистка» — поиск сигналов маяков, которые могут выдать местонахождение. Существуют специальные устройства для таких поисков, в принципе, такая же аппаратура используется для поиска скрытого видео и аудионаблюдения. «Глушилка» стоит около 150-200 евро, а вот устройства для поиска маяков — от четырех тысяч евро. Уже достаточно серьезные деньги, и, кроме того, в России за приобретение такого оборудования сегодня можно получить до четырех лет лишения свободы.

Базы страховые, кстати, все продаются. Ты можешь купить страховую базу в Москве на «Горбушке» и узнать, где застрахован автомобиль, который тебе нужен.

Консервным ножом вскрывается место, где идет основной шлейф проводов, далее надо подсоединить скан-шину и открыть авто.

Машина никогда не угоняется просто так, практически всегда под заказ. Зачем складировать? Сам перегонщик за работу, насколько мне известно, получает около 20 000 рублей, деньги платят сразу, когда работа закончена. Как правило, в этом предприятии участвует до трех человек, и общая стоимость перегона 50-70 000.

Тот, кто физически угоняет машину, не знает ни заказчика, ни каких-то подробностей. Его функция – просто перегон из точки А в точку В. Если попадутся — то, во-первых, не так просто что-то доказать, ведь не поданный в угон автомобиль не считается угнанным, а во вторых, сроки за угоны не пугающие.

«Тогда-то меня и осенило: почему бы нам не сделаться нам филантропами? По-моему, эта мысль, рано или поздно, приходит в голову каждому жулику». О. Генри

Лоха, конечно всегда видно, он сладкий продукт. Я, например, не могу продать пожилому человеку фигню задорого или обмануть его – жалко. Но многим и это все равно. Мне хватает 10 минут, чтобы понять, какой человек передо мной. Шакалы, например, в клушах так же хорошо разбираются. С первого взгляда все понятно. Угонщики говорят, что сложнее всего угнать машину у человека, которого ты хорошо знаешь. Почему? Все очень просто — он будет расстраиваться. Ну, это шутка такая.

На самом деле, сложно бывает угонять дорогие авто, где помимо всего прочего, стоит разнообразная механическая защита. Если вы собираетесь купить авто, но вас что-то настораживает — лучше перестрахуйтесь и проверьте. И платите полную стоимость покупки только после успешной постановки авто на учет в ГАИ. Защищайте автомобиль gps-маяками и ставьте их в «неожиданных» местах – бывали случаи, когда машина уже была разобрана до скелета, и тут срабатывал «спящий» маяк, который «просыпается» раз в пол года и сообщает местонахождение авто. Ну и не покупайте машины по очень низким ценам и «срочным» продажам, если что-то кажется вам подозрительным».