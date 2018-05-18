В Индии сделают необычный подарок на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл 18.05.2018, 11:13

1,015

Фото: EPA

Идею предложила зоозащитная организация.

Индийское представительство международной организации PETA, ведущей борьбу за права животных, подарит принцу Гарри и бывшей актрисе Меган Маркл по случаю их свадьбы быка. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, пишет liga.net.

Животное весом в тонну было найдено одиноким, слабым и с глубокой раной на шее. В PETA предполагают, что всю свою жизнь бык "под палящим солнцем таскал за собой тяжелую телегу".

Зоозащитники выходили парнокопытное, вылечили его рану и назвали быка Мерри – производным от имен Меган и Гарри. Остаток своей жизни он проведет "в покое" в храме в индийском штате Махараштра, отметили в PETA.

Бык Мерри

Фото: peta.org.uk

"Спасание Мерри – идеальный свадебный подарок для пары, которая хочет, чтобы их день был отмечен благотворительными делами и взносами", - подчеркнули в организации.

Свадьба внука королевы Великобритании Елизаветы II, принца Гарри Уэльского и бывшей американской актрисы Меган Маркл состоится в субботу, 19 мая. Ранее пара попросила не присылать им свадебные подарки, а всем желающим предложила передать деньги в благотворительные организации.