Ученые: Роботы могут действовать сообща даже без специальных алгоритмов 2 18.05.2018, 11:33

Исследователи из Бордо получили неожиданный результат в ходе эксперимента над нанороботами.

Группа исследователей из Университета Бордо во Франции в рамках экспериментов выяснили, что нанороботы, созданные только для передвижения по прямой, способны действовать сообща. Исследование опубликовано на сайте Popular Mechanics.

Роботы, которых изучали ученые, выглядит как маленький жук — он измеряет расстояние вокруг себя на 1 см, и может передвигаться со скоростью 30 см в секунду. Выяснилось, что когда такой робот находится в одиночестве — он не представляет собой ничего интересного. В свою очередь, если собрать десятки таких устройств в одном маленьком месте — они начнут ориентироваться друг на друга при построении маршрута.

Исследователи разместили роботов внутри подвижного кольца, которое они не могли покинуть. Зато они смогли его перемещать в определенном направлении не просто случайными толчками, а совместным действием — наподобие насекомых.

Эти данные могут пригодиться при изучении настоящих насекомых и разработках нанороботов, которые будут двигаться внутри человеческого тела.