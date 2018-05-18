О чем Меркель будет говорить с Путиным в Сочи 1 18.05.2018, 11:38

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Круг тем для обсуждения значительно расширился.

Сегодня в Сочи состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с главой РФ Владимиром Путиным.

В число тем для обсуждения добавятся ядерная сделка с Ираном, а также Сирия. Однако, если в вопросе ядерной сделки у России и Германии много общих интересов, то все, что касается переговоров по Донбассу и Крыму - зашло в тупик, говорят немецкие аналитики, передает Deutsche Welle.

Перед поездкой Меркель сообщила на пресс-конференции, что не будет обсуждать с Путиным санкции США, вопрос о санкциях может быть поднят только в контексте выполнения минских соглашений.