О чем Меркель будет говорить с Путиным в Сочи

О чем Меркель будет говорить с Путиным в Сочи1
- 18.05.2018, 11:38
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Круг тем для обсуждения значительно расширился.
Сегодня в Сочи состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с главой РФ Владимиром Путиным.
В число тем для обсуждения добавятся ядерная сделка с Ираном, а также Сирия. Однако, если в вопросе ядерной сделки у России и Германии много общих интересов, то все, что касается переговоров по Донбассу и Крыму - зашло в тупик, говорят немецкие аналитики, передает Deutsche Welle.
Перед поездкой Меркель сообщила на пресс-конференции, что не будет обсуждать с Путиным санкции США, вопрос о санкциях может быть поднят только в контексте выполнения минских соглашений.