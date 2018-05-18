Белоруска, чей сын учится в Вене: Свои первые деньги он получил за знание белорусского 1 18.05.2018, 12:07

Образование в Вене очень ценится.

Oпытом «человека, обеспечивающего тыл», с tut.by решила поделиться мама, чей сын получает магистерскую степень в Вене. Она рассказала, почему стоит запастись терпением и валерьянкой, что стоит учитывать, если твой ребенок собрался переехать в Европейский союз:

О переезде сына

Меня зовут Светлана Нагорная, три года назад мой сын уехал в Вену, окончив в Минске факультет журналистики в БГУ. За время учебы в БГУ он загорелся идеей получения европейского диплома, выучил немецкий язык и отучился на военной кафедре. Диплом на белорусском языке защитил на 10 баллов, и видя такое усердие, семья (бабушка и дедушка в том числе) не могла отказать в материальной поддержке обучения в Вене.

Итак, первое, чем стоит запастись родителям будущего студента Евросоюза, — это деньгами, валерьянкой и огромным терпением. Для начала нужно понять, каким способом вы будете предоставлять в вуз документы для поступления. Например, в Венский университет на многие специальности принимают без экзаменов, но первая сессия будет настолько трудной и объемной, что без глубоких знаний можно запросто вылететь. Но экзамены можно дважды пересдать. А еще вам нужен будет сертификат о знании немецкого языка не ниже уровня В2 — это уровень выше среднего (в этом году правила меняются и даже возможен сертификат С1). При этом уточните, на каких языках будет идти обучение (в основном немецкий, реже английский).

Когда определитесь с направлением, решайте, как передать документы: ездить самим (самый дешевый билет на прямом поезде 100 евро в одну сторону), искать знакомых, пользоваться услугами фирм-посредников. Мы нашли небольшую фирму-посредника, организованную украинскими студентами для помощи поступающим в Вену. Конечно, были переживания по поводу обмана, но ребята отработали честно и все условия выполнили. Их услуги (консультации, подача документов, поиск общежития и так далее) обошлись нам около 600 евро.

Следующая статья расходов — это визы и проезд. Студенческую национальную визу для поступления в австрийский вуз можно получить только в Москве. Вот и считайте: проезд (2 раза, чтобы подать и получить документы), стоимость самой визы, страховка, проживание. Семестр стартует 1 октября, а на визу сын подал документы в начале июля, получил — в конце октября, то есть опоздал на учебу на месяц. За эти месяцы ожидания у меня добавилось несколько седых волос, ведь никогда не ясно, получишь визу или отказ в ней.

Следует учитывать то, что, когда оформляешь национальную визу, нужно будет предоставить договор с оплатой проживания в Вене, поэтому вы должны заранее знать, где ваш ребенок будет жить. Например, Венский университет общежитий не дает, и мы искали жилье через вышеназванную фирму. Вам очень повезет, если вы найдете койко-место в Вене за 250 евро в месяц. Это будут маленькие, тесные комнатушки на несколько человек. По сути это хостел. С вас возьмут предоплату за несколько месяцев вперед и залог в районе 500−1000 евро, который к тому же при выселении вполне могут вернуть не сразу и не полностью.

Про учебу

Стоимость обучения в Венском университете — около 800 евро в год, но с этого года обучение подорожало в два раза. Хотя для тех, кто поступал ранее, суммы остались прежними. Стипендия иностранцам, не гражданам Евросоюза, не предусмотрена, есть только для закоренелых отличников или студентов, занимающихся научной работой, но они небольшие. Поэтому рассчитывайте только на свои силы. У студента на его личном счете должно находиться порядка 6000 евро при получении и ежегодном продлении визы (в возрасте после 24 — порядка 10 000 евро). Если студент работает, то сумма на счете может быть в разы меньше.

Образование в Вене очень ценится. Если ты магистр, доцент или доктор, то это будет прописано везде: в документах, на почтовом ящике, даже на могильном памятнике могут указать. Мне кажется, что их очное образование напоминает наше заочное. Ты имеешь право не посещать все лекции, а только семинары. Почти вся информация для самоподготовки в доступе онлайн. Предметы предоставляются списком, из которого ты сам выбираешь, что будешь изучать и сдавать. Сильно профилонить не получится, потому что кроме оценок при сдаче каждого предмета начисляются определенные баллы сложности, и чтобы продлить визу, нужно набрать их нужное количество. Например: сдать один тяжелый и один легкий экзамен или три легких экзамена на эту же сумму баллов.

Еще важно знать, что к моменту окончания университета очень желательно, чтобы у студента был стаж работы в той области, которую он выбрал. Иначе работодатели не захотят брать его на работу. Поэтому студенты стараются пройти стажировку или найти подработку.

Про работу

Когда сын уезжал, то наличие первого высшего образования давало ему право работать 20 часов в неделю. У меня уговор с сыном был жестким: мы даем деньги на поступление и на первый год жизни, но дальше не помогаем. Находишь работу — остаешься, нет — едешь домой. Сейчас уже и не рассказать, сколько сыном было разослано резюме, сколько он обошел магазинов, кафе и гостиниц в поисках хоть какой-нибудь работы. Самое интересное, что свои первые деньги сын получил за знание белорусского языка. Местные создатели сайта о погоде не могли найти человека, который бы перевел на белорусский язык слова об осадках, тучах и дождях. А он это сделал.

Слава Богу, через год сын нашел две работы по 10 часов в булочной и столовой отеля. Обе работы тяжелые в связи с большим потоком посетителей и огромным ассортиментом, зато сын стал стрессоустойчивым и способным работать при большом наплыве людей и в напряженных условиях.

Заработанных денег хватает на жизнь в очень скромных условиях. 700 евро уходит на оплату жилья, страховку (15% от заработка), льготный проезд. На питание, одежду, книги, средства гигиены остается менее 200 евро в месяц. Учитывая высокую стоимость продуктов и услуг, это очень скромный уровень жизни. Пока сын не может позволить себе какие-то путешествия (даже с учетом скидок на проезд для студентов в Европе), максимум раз в квартал — билет на концерт. Правда, и эти 700 евро удается получить не всегда. Иногда в отеле зимой нет работы, но существует 13-я и 14-я зарплата (это как наши отпускные летом и новогодняя премия).

Порадовала работа профсоюзов. В первые же дни работы сыну пришло письмо о том, какие он имеет права, куда обращаться по любому вопросу и как получить льготы по страховке. Ему действительно помогли на двух очных консультациях. Причем профсоюзам неважно, какое у тебя гражданство. Отчисления профсоюзам автоматически идут от суммы страховки.

Про австрийцев

Австрийское общество очень консервативно. Вы можете проучиться пять лет и, получив диплом, не найти работы только потому, что не интегрировались в это общество, не завели друзей и связей. Кстати, надо добавить, что во всех документах по визам вы будете указывать, что после учебы не собираетесь оставаться (иначе в вас могут заподозрить потенциального эмигранта, прикрывающегося учебой, ради продления визы). Вашим основным окружением будут такие же эмигранты, как и вы сами, но и приобретете друзей со всех концов света.

Очень хорошо, если у вашего ребенка есть хобби. Это спасет от легкой подавленности, которая периодически случается у тех, кто живет один в чужой стране. Мой сын рисует абстрактные картины и играет на электрогитаре, сочиняет музыку для себя и друзей. Нелишним будет знать свою белорусскую историю, как ни банально это звучит.

Самыми тяжелыми для сына были два первых года переезда. Он не только работал и осваивал учебные программы, но и много читал (и читает) книг по самообразованию и мироустройству. Благодаря этому он стал интересным для местных, потихоньку оброс новыми знакомствами. Сын старается набирать рейтинги в международных компаниях, которые периодически тестируют студентов для создания базы данных потенциальных сотрудников. Сложно сказать, останется мой сын в Евросоюзе или поедет дальше по миру (с дипломом Венского университета больше шансов найти интересную работу, чем с дипломом БГУ). Конечно, всегда можно вернуться в Минск и заниматься переводами. Но работа в международных компаниях даст тот опыт, которого он в Беларуси, скорее всего, не получит. Он молод, настойчив, инициативен. Хочется, чтобы у него, как и у каждого студента из Беларуси, все получилось.

Возможно, мои суждения чересчур субъективны и у кого-то все сложилось по-другому. Но это та «изнанка», которую необходимо учитывать, отправляя своих детей на учебу в другие страны.