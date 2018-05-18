Сергея Скрипаля выписали из больницы 18.05.2018, 12:32

Сергей Скрипаль

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(обновляется) Бывший российский разведчик выписан из госпиталя Солсбери.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом 4 марта, выписан из госпиталя Солсбери. Эту информацию сообщили ведущие новостные агентства, в том числе BBC и Sky News. Агентство Reuters сообщило об этом со ссылкой на департамент здравоохранения.

Выписку Сергея Скрипаля, подтвердила в своем сообщении Национальная служба здравоохранения Англии.