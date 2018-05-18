В Вилейском районе поставили информационный стенд в честь БНР 18.05.2018, 13:14

Фото: rh.by

Стенд установили во дворе реабилитированной жертвы сталинских репрессий.

Вилейские и чистинские активисты поставили информационный стенд в деревне Батурино, что в Вилейском районе, сообщает «Рэгіянальная газета».

Стенд установлен на частном подворье Ирины Годлевской, которое ей досталось в наследство от деда, Владимира Гейне. Он родился в 1901 году в деревне Катели (сегодня Логойский район), в 1921 году вместе со всей родней перешел советско-польскую границу в Батурино, которое было на польской стороне.

Фото: rh.by

2 сентября 1940 года, после прихода советской власти, был арестован как «предатель» и «польский шпион». Осужден 9 января 1941 года к 8 годам заключения в лагерях, из которых так и не вернулся.

Фото: rh.by

Для установления стенда в этом году совпали три круглые даты, касающиеся Батуринского костела и имеющие связь с его существованием. Первая - 155-летие восстания Кастуся Калиновского, после которого имперский генерал Муравьев-вешальник превратил батуринскую униатскую церковь в православную. Вторая - (100-летие провозглашения БНР https://charter97.org/ru/news/2018/3/25/284052/) возле костела. Третья - 75-летие трагического конца существования храма, который был сожжен фашистами в 1943 году.

Фото: rh.by

В мероприятии по открытию стенда участвовали краеведы, общественные активисты, местные жители Вилейщины и гости. Среди организаторов - Денис Канецкий, Павел Хованский, Александр Раткевич, Леонид Кулеш.