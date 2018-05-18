В Барановичах товары на скидке продают дороже, чем без нее 18.05.2018, 12:56

Белорусы уже не раз замечали подобные «скидки».

Житель Барановичей в одном из продовольственных магазинов города сфотографировал ценник, на котором энергетический напиток «со скидкой» продавался за 2,39 рубля вместо 2,15 рубля, сообщает intex-press.by.

«Все честно, стоит 2,15, а мы берем с вас 2,39», – с таким комментарием прислал журналистам свое фото горожанин Иван.

Молодой человек сам работает в сфере торговли, следит за ценами и уже не раз замечал подобные «скидки».

– Вероятно, причиной всему человеческий фактор. К примеру, нужно срочно переоценить несколько сотен товаров, а на все про все с печатью и нарезкой новых ценников у кассира полчаса. Видимо, в данном случае просто в базе была опечатка, а на бумаге работник недосмотрел, – так объясняет работник торговли путаницу на желтых ценниках.