Названы самые полезные для сердца продукты 18.05.2018, 13:13

Специалисты обещают оздоровление сердечно-сосудистой системы при их регулярном употреблении.

Ученые в области медицины составили список продуктов, которые полезны для правильной работы сердца, пишет newsyou.info.

Если человек попробует добавить в свой рацион питания перечисленные продукты, то специалисты обещают ему снижение рисков возникновения опасных недугов сердечно-сосудистой системы.

Первое место занимают орехи, особенно не жаренные, которые в своем составе имеют большое количество витамина Е. Данный витамин помогает устранить «плохой» холестерин в крови и положительно влияет на работу головного мозга.

Второе место занимает овсянка, так как хлопья этой каши способны вывести из организма токсины и другие вредные вещества.

После идут цитрусовые — это единственные фрукты, которые помогают «правильно работать» химическим элементам и нутриаентам, которые уменьшают риски образования тромбов.

Также не стоит исключать из своего рациона питания помидоры и картофель, соевые продукты, сыр тофу, клетчатку. Если вы любитель сладкого, то обязательно включите в рацион черный шоколад, снижающий риски возникновения воспалений.

В любом случае, всегда необходимо знать меру, особенно не злоупотреблять орехами, так как они калорийны и черным шоколадом.