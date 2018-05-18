Кому в Минске отключат горячую воду в июне 2 18.05.2018, 13:46

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Список адресов.

Мингорисполком опубликовал список адресов, по которым в июне отключат горячую воду. Как правило, отключение длится от 10 до 14 дней, пишет tut.by.

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С 4 июня горячей воды не будет у потребителей по улицам:

Грушевская, 83, 85, 87, 89; Дзержинского пр., 93, 95, 97, 115, 119, 122, 125, 127, 129, 131; Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20; Есенина, 3 к1, 2; 4, 6, 6 к1, 2, 3, 4; 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Каролинская, 1, 3, 6, 8, 8А; 10, 14; Каролинский пр., 5; Космонавтов, 3 к1, 2, 3, 4, 5, 6; 5 к1, 2; 5А; 7 к1, 2; 9 к1, 2; 11, 13 к1, 2; 15 к1, 2; 17, 19, 21, 23 к 1, 2, 3; 25, 27; Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47А; 51, 53, 55; Некрашевича, 6, 8, 10, 12; Разинская, 96; Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 167, 169, 173, 175, 177, 179; Таллиннский пер., 7; Чюрлениса, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 22, 24, 26; Я. Чечота, 2, 2А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44.

С 6 июня — по следующим адресам:

Бумажкова, 37А; 39; Менделеева, 20, 22, 24, 30; К. Чорного, 25; Независимости пр., 91, 91 А, Б; 93, 93А; Столетова, 2; Фроликова, 2.

С 11 июня — у потребителей по улицам:

Аладовых, 5, 7, 15, 17; Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; Голубка, 10, 12; Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22; Игнатовского, 1, 2, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 47, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118; Колесникова, 4А; 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37; Кунцевщина, 2А; 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20А; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48; Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31/1; 31/2; 31/3; 33/1; 33/2; 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24; Лобанка, 4, 12, 14; Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 65, 67, 71, 73, 79А; 83, 85/1; 85/2; 85/3; 85/4; 85/5; 87/1; 87/2; 95, 97, 99, 99В; 99/1; 99/2; 99/3; 99/5; 101/1; 101/2; 101/3; 105, 107, 109/1; 109/2; 111, 111А; 113, 115, 117, 123; Люцинская, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Масюковщина, 2А; Матусевича, 50, 52, 53, 53А; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 66, 68, 68Б; 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 86, 88, 90; Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А; 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46; Неманская, 2, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85; Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 106, 107, 108, 109, 109А; 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158А; 160, 160Б; Скрипникова, 11А; Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.

С 12 июня — по следующим адресам:

1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6А; Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21; Барамзиной, 4, 6, 8, 9, 10, 10А; 12А; 12, 13, 16, 18, 20; Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7к2, 3; 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Беды, 36, 38; Белинского, 23; Березогорская, 6, 7, 8; Восточная, 41, 107, 107А; Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9; Звездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 39, 41; Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25; Кольцова, 12к2; Крамского, 14; Логойский тр., 19к2, 3, 4; 21 к6; 25 к3; Машиностроителей, 22, 24; Пулихова, 43; Ромашкина, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36 к1, 3, 4, 5; 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б; 52, 56, 58, 60, 60А; 62, 64, 66; Селицкого, 65, 67А; 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107; Славинского, 6, 8, 8А; Шабаны, 11, 16; Широкая, 10.

С 14 июня — у потребителей по улицам:

3-й Брестский пер., 17/А; Алибегова, 3, 5, 7; Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, Б; 15, 16к1; 17; Дзержинского пр., 71, 73А; 74, 76, 78, 79, 79А; 80, 81, 104; Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27А; Любимова пр., 4, 6, 8; Московская, 1 /2; 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17; пр-т Газеты Звязда, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33; пр-т Газеты Правды, 1, 3А; 3, 5, 7, 8А; 8, 9, 9А; 10, 11, 12, 14А; 14, 14к2, 3; 16, 20, 22, 23, 26 к2; 27, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 40 к2; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 к2; 58 к2; 60 к2; 62 к2; Семашко, 5, 7, 9, 11, 13, 15А; 15, 17; Толстого пер. 12; Толстого, 6; Черниговская, 46, 46А.