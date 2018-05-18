Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю

Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю2
- 18.05.2018, 13:56
Это будет не отец невесты.
На официальной странице королевской семьи в Twitter появилось сообщение о том, кто же поведет мисс Меган Маркл к алтарю. Как сообщается, эту миссию на себя возьмет принц Чарльз – отец принцев Гарри и Уильяма, пишет segodnya.ua.
"Принц Уэльский рад, что сможет приветствовать мисс Меган Маркл в королевской семье таким образом", – говорится в заявлении.
Напомним, уже в эту субботу, 19 мая, состоится одно из самых ожидаемых событий – свадьба принца Гарри и Меган Маркл.
Право трансляции торжественного события получили некоторые британские телеканалы. А именно – NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Церемонию можно будет посмотреть на каналах телекомпаний на YouTube.
Кроме этого, трансляцию свадьбы можно будет посмотреть на сайте The New York Times и на официальной страничке издания в Facebook. Сама трансляция начнется 19 мая в 15:00 по минскому времени.