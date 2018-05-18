Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю 2 18.05.2018, 13:56

Это будет не отец невесты.

На официальной странице королевской семьи в Twitter появилось сообщение о том, кто же поведет мисс Меган Маркл к алтарю. Как сообщается, эту миссию на себя возьмет принц Чарльз – отец принцев Гарри и Уильяма, пишет segodnya.ua.

Меган Маркл

Фото: AFP

"Принц Уэльский рад, что сможет приветствовать мисс Меган Маркл в королевской семье таким образом", – говорится в заявлении.

Чарльз, принц Уэльский

Фото: Getty

Напомним, уже в эту субботу, 19 мая, состоится одно из самых ожидаемых событий – свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Меган Маркл к алтарю поведет принц Чарльз

Фото: twitter/Kensington Palace

Право трансляции торжественного события получили некоторые британские телеканалы. А именно – NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Церемонию можно будет посмотреть на каналах телекомпаний на YouTube.

Кроме этого, трансляцию свадьбы можно будет посмотреть на сайте The New York Times и на официальной страничке издания в Facebook. Сама трансляция начнется 19 мая в 15:00 по минскому времени.