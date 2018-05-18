Вера Лапко вышла в полуфинал турнира во Франции 18.05.2018, 14:16

Вера Лапко

В четвертьфинале белоруска взяла верх над украинской теннисисткой Екатериной Завацкой.

Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 93 рейтинга WTA) вышла в полуфинал одиночного разряда на турнире категории ITF Womens Circuit во французском Сен-Годене с призовым фондом 60 тысяч долларов, сообщает tut.by.

Получившая первый номер посева Вера Лапко в четвертьфинале взяла верх над украинской теннисисткой Екатериной Завацкой (№ 229) — 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 64 минуты.