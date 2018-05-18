Галина Смирнова: Бобруйчане солидарны с профсоюзом РЭП 18.05.2018, 14:31

Галина Смирнова

Жители Бобруйска, не только активисты РЭП, обеспокоены «делом профсоюзов».

В Бобруйске поданы заявки на проведение пяти пикетов: на 1, 2, 3, 4 и 5 июня. Цель пикетирования: протест против репрессий независимых профсоюзов в Беларуси с требованием прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика, пишет praca-by.info.

Бобруйскому городскому исполнительному комитету предложено на рассмотрение три места для проведения пикетов на выбор: в том числе и площадь Победы, и стадион "Славянка".

Галина Смирнова на митинге у стадиона "Славянка", апрель 2017 года. Фото: "Вечерний Бобруйск"

- В данном случае нас устроит даже то место, которое городские представители власти определили для проведения массовых мероприятий. Пусть не будет прохожих, зато проезжает много машин в конце рабочего дня. А в воскресенье люди возвращаются после загородного отдыха или работы на дачных участках. Бобруйчане, не только РЭПовцы, не равнодушны к тому, что происходит сейчас в профсоюзе. Геннадий Федынич и Игорь Комлик, вы наши лидеры! Мы с вами! - прокомментировала руководитель бобруйского профсоюза РЭП Галина Смирнова.