Айдер Муждабаев: Крым всегда горел под русскими сапогами 5 18.05.2018, 14:44

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Айдер Муждабаев

Фото: RFE/RL

Дети крымских татар будут свободными людьми в свободной стране, а Украина станет сердцем Европы.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный украинский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев:

«В ночь с 17 на 18 мая 1944 года мои родственники заснули в своих домах жителями своей земли, а рано утром проснулись изгоями, а вечером уезжали в запертых товарных вагонах из Крыма в никуда навсегда

Из тех, кто ехал у вагонах в никуда, за время «путешествия» и в ближайшие годы умерли 4 человека из 10. Сталин, переняв у Гитлера практику «окончательного решения вопроса», не тратился на концлагеря, печи и газ. Но это был точно такой же геноцид с точно такими же последствиями для моего народа, как для евреев.

Моего народа наполовину не стало физически, а в целом не должно было остаться как такового. Крымских татар специально выселяли в республики Средней Азии, где, как считалось, половина подохнет, а половина ассимилируется среди тюрков-мусульман и больше никогда не вернется в Крым, который русские нацисты пытались сделать своим еще с 1783 года, и вот этот час, как им казалось, настал.

Вопреки распространенному мнению, этот геноцид в нашей судьбе был далеко не первым. И не вторым.

Историки расходятся в цифрах, но, например, всего за два года, 1861-1862, крымскотатарское население сократилось в Крыму на 80%. Вот так вот раз — и все. И так не раз. Сталинский геноцид 1944-го был просто последним. Вернее, нам так казалось все эти годы. А оказалось — нет. Настал 2014-й и начался новый, очередной, гибридный.

В нем нет товарных вагонов, но есть все те же русские нацисты, взявшие на вооружение то, что они умеют: тотальный террор и страх. Они убивают, похищают, сажают, выселяют не всех. Но делают это жестоко, демонстративно. Чтобы боялись все. И чтобы крымские татары либо тряслись от страха в своих домах, не зная, кто станет следующим, либо собирали свои семьи и уезжали.

Уже около 10% крымских татар покинули родину с момента оккупации Крыма русскими. Это страшная цифра. Потому что крымский татарин уезжает из Крыма только тогда, когда ему на самом деле невмоготу: учитывая прошлое, он будет держаться за землю до последнего.

Русские соседи, прожившие с крымскими татарами бок о бок 20 лет, после того, как увидели в Крыму «свои» танки, не стесняясь, подходят и говорят: «А когда вы уедете в свою Украину? Крым же теперь наш!» Человеческими словами комментировать сложно — это настоящий нацизм, в полный рост, во всю голову. В которую приходит такая легкая мысль — просто взять и разрушить чужую жизнь. Просто потому, что у людей другая национальность, и это их земля, которая тебе, русскому, нравится.

Такая деталь. Крымские татары в первые годы ссылки за тысячи километров от дома не хотели сажать сады. Это считалось плохой приметой. Думали, что скоро вернутся. Тех, кто сажал деревья, осуждали соседи: «Скоро мы вернемся в свой сад!». Людям свойственно верить в лучшее. Наши бабушки-дедушки, несмотря на абсолютную безнадегу, верили.

Они все же посадили на чужбине сады, но прошло почти полвека — и вернулись домой. И даже успели пожить и умереть свободными в Украине, не думая, что на их землю снова ступит русский сапог.

Но русский сапог снова пришел по наши души. Он, конечно, снова уйдет. Крым всегда горел под русскими сапогами.

Я не знаю точно когда, но бабушка Васфие дождется меня у своей могилы. И дядя Джафер, и дядя Зубеир. И мои дочки будут бегать под этим солнцем свободными людьми в свободной стране, а Украина станет сердцем Европы.

Я не знаю точно, когда это произойдет, но обещаю, что мы сделаем все, что от нас зависит. А на самом деле все зависит от нас. От того, насколько мы верим, и насколько мы вместе. Украинцы, крымские татары – все, кому не все равно, и кто против людоедства и варварства наших дней.

Помогайте нам, чем/если можете».