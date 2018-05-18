Почему Лукашенко вынужден продавать по чайной ложке в «очень бедной стране» 12 18.05.2018, 14:54

3,851

Диктатор потерял доступ практически ко всем цивилизованным рынкам сбыта.

Политический обозреватель Александр Класковский по просьбе «Салідарнасці» подвел итоги поездки Лукашенко в Душанбе.

— Визит в Таджикистан — это попытка реализовать стратегию продажи по чайной ложке, как когда-то сформулировал Лукашенко. То есть, всюду, где это возможно, продвигать белорусский экспорт, — поделился мнением в экспресс-комментарии эксперт.

По его словам, в экономических взаимоотношениях с Душанбе есть свои минусы:

— С одной стороны, Таджикистан не самый удобный и перспективный партнер. Во-первых, далеко находится, логистика непростая и дорогая сама по себе. Во-вторых, эта страна страшно бедная даже по постсоветским меркам. У них примерно в шесть раз ниже ВВП на душу населения, чем в Беларуси.

Собеседник также обратил внимание на следующий аспект:

— На этот форум приглашали и бизнесменов из Афганистана и ряда других центрально-азиатских стран. Есть такой план — превратить Таджикистан в площадку для продвижения белорусского экспорта на рынки соседних с ним стран.

При том, по мнению политического обозревателя, как и в случае с Таджикистаном, особо обольщаться перспективами завоевания афганских рынков не приходится, поскольку Афганистан еще беднее.

Поиск покупателей на столь отдаленных расстояниях — вынужденная мера, считает эксперт. На европейских рынках, казалось бы, таких близких, продукция нереформированных белорусских предприятий не пользуется спросом и куда выше запросы к качеству.

— Опять же, если вспоминать наказы правителя, нужно идти туда, где нас принимают. Такая стратегия в данном случае работает. Объемы экспорта, безусловно, не впечатляют. Но это лучше, чем ничего. Это в какой-то степени и решение задачи наращивания экспорта, и его диверсификации. Ведь проблемы с доступом на российский рынок не исчезают, а напротив, как мы видим на примере очередной молочной войны, обостряются, — подытожил Александр Класковский.