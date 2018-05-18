Деньги на доску БНР собрали за день, а установить не могут два месяца 2 18.05.2018, 15:25

Фото: «Радио Свобода»

Основной документ, разрешение, никто не выдает активистам на руки.

Почти два месяца активисты не могут установить памятную доску Белорусской Народной Республики в центре Минска. Устно они получили «добро» исполкома, а вид готового изделия даже утвердил художественный совет, пишет tut.by. Проблема в одном: основной документ — разрешение — никто не выдает на руки.

Фрагмент памятной доски с вершником «Погони»

Фото: «Радио Свобода», svaboda.org

Памятную доску хотят установить на фасаде дома № 9 на улице Володарского, где была принята Третья уставная грамота БНР. Доску отлили еще 25 лет назад, но так и не установили, за это время она частично разрушилась. Накануне Дня Воли активисты начали сбор денег и документов на установку новой к 25 марта. Сумму собрали рекордно быстро — за пару часов.

Пошел уже второй месяц, 130-килограммовая доска все еще лежит на скульптурном комбинате, где ее отлили. Она готова, но не хватает основного документа — решения властей на ее установку. Хотя на комбинат уже приезжал художественный совет (состоит из десятка человек, от художников до чиновников), чтобы оценить готовую доску. Им понравилось.

«Гэта сур’езная працэдура, бываюць заўвагі: гэта трэба дапрацаваць, гэта дрэнна выйшла. А тут мастацкая рада аднагалосна ўзгадніла дошку», — рассказывает один из организаторов сбора Глеб Лободенко.

Автор обновленной доски — скульптор Игорь Засимович

Фото: «Радио Свобода», svaboda.org

Так в чем проблема? Активист поясняет: по закону, художественный совет собирается только уже после принятия местной властью решения об установке:

«То бок мастацкая рада не магла адбывацца без рашэння Мінгарвыканкама. Але гэтага рашэння ніхто не бачыў і на рукі арганізатарам не дае! Таму зараз уся праблема ў адной паперцы».

По такой же схеме (разрешение властей, а потом согласие совета) минчанин недавно собрал документы на памятную доску народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину. «Як толькі ў нас былі на руках гэтыя два дакументы, мы адразу павесілі». Это было в декабре 2017-го.

Журналисты обратились в Мингорисполком, там отвечают кратко: «Данный вопрос находится на рассмотрении». Есть решение на установку или нет — не уточняют.

Еще в марте глава Союза художников Григорий Ситница письменно направил запрос, и ему отвечали: «Мингорисполком не имеет принципиальных возражений против установки доски, но просит пройти все предусмотренные законом процедуры».

«Наколькі я ведаю ад прадстаўнікоў аргкамітэту, якія непасрэдна былі ў гарвыканкаме, ім сказалі: душой і сэрцам за, але чакаем узгаднення зверху», — добавил Лободенко.

Хотя, по словам активиста, именно власти первыми вспомнили про доску, а не оргкомитет по празднованию 100-летия БНР.

«Першы прапанаваў гарвыканкам, калі туды запрашалі перад Днем Волі. На словах (без нейкіх пісьмовых падцверджанняў) разам з прапановай правесці замест шэсця канцэрт — у «адным пакеце» з канцэртам былі камень братам Луцкевічам (ужо ўсталявалі) і дошка БНР. Уласна кажучы, мы і пачалі вырабляць дошку менавіта таму, што ўлады самі сказалі: яны яе павесяць».

Памятный знак братьям-основателям БНР Луцкевичам установили в столичном парке еще 13 марта

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Организаторы не теряют надежду. Ранее они отправили еще и заявку на проведение массового мероприятия — церемонии открытия доски. Ответ ждут до 26 мая, но будет ли сама доска?

В ином случае организаторам придется просто рассказать благотворителям, как потрачены их деньги («дошка выйшла ў пяць разоў круцейшая за старую, яна проста шыкоўная»). И снова ждать.