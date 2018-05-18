Алесь Левчук: Ситуация выглядит уже смешно, нарушения просто на каждом шагу 2 18.05.2018, 15:11

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Алесь Левчук

Независимый журналист борется с судебной системой Беларуси.

В Бресте продолжают судить независимого журналиста Алеся Левчука за сюжет, который был снят еще полгода назад. Сейчас журналист во второй раз пытается оспорить решение Московского суда Бреста, сообщает belsat.eu.

В прошлом году «Белсат» сообщил, что улицу Шевченко в Бресте отремонтировали только наполовину, а в отчете написали, что всю. Наша съемочная группа отправилась туда и сняла репортаж. За это милиционер Роман Трофимук составил на Алеся Левчука протокол за «работу без аккредитации» (ст. 22.9 КоАП).

С первого раза милиционер не смог правильно оформить протокол, а на то, чтобы переделать, не было времени. Тогда Трофимук составил новый протокол, но без участия и подписи Левчука. Несмотря на это судья Московского района Бреста Роман Карабан приговорил журналиста к штрафу – 25 базовым величинам (Br 612,5). Это решение было отменено Брестским областным судом 12 апреля.

Но 25 апреля Левчук получил в «Viber» сообщение, что его в суде Московского района Бреста будут судить снова 4 марта.

«Как только я сообщил «Белсат» о таком вызове в суд, мне прислали не только обычную классическую бумажную повестку, но еще и СМС. Но незаконно вызывать в суд через «Viber», поэтому мой адвокат написал жалобы в прокуратуру и председателю суда», – говорит Алесь Левчук.

В результате 4 мая судья Московского районного суда Раиса Лобачевская снова присудила Алесю Левчуку штраф в 25 базовых величин (Br 612,5).

«Сегодня подал жалобу в областной суд, попробую выиграть еще раз. Эта ситуация выглядит уже смешно, нарушения просто на каждом шагу. Но главное в том, что благодаря этому процессу звучит тема об украденном на улице Шевченко асфальте», – подытоживает журналист.