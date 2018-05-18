В Госдуму внесли законопроект о третьем сроке для Путина 18.05.2018, 15:14

2,809

Документ внесен «парламентом» Чечни.

В базе данных Госдумы появился законопроект о сроке полномочий президента России. Из карточки законопроекта следует, что он был зарегистрирован в пятницу и направлен председателю Госдумы. Документ внесен «парламентом» Чечни, сообщает «Радио Свобода».

В пояснительной записке к законопроекту говорится:

Частью 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

На данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд.

Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения.

На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти...

В случае принятия поправки к Конституции Российской Федерации одно и то же лицо не сможет занимать должность Президента Российской Федерации более трех сроков подряд.

Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России.

9 мая спикер законодательного собрания республики Магомед Даудов заявил, что парламент Чечни подготовил законопроект, позволяющий продлить полномочия президента России до трех сроков подряд.

Ранее продлить срок полномочий действующего президента Владимира Путина предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России.

В декабре 2008 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, подписал закон о поправках к российской Конституции, продлевающий полномочия президента с четырех до шести лет. При этом российская Конституция запрещает занимать пост президента страны более двух сроков подряд.