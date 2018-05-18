Израильский дипломат: Иран создает ракеты, которые могут достать Европу 18.05.2018, 15:52

Элиав Белоцерковский

Фото: УНИАН

Ситуация на Ближнем Востоке затрагивает европейскую безопасность в большей степени, чем принято считать.

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский в первой части интервью "Апострофу" рассказал о ситуации с переносом посольства США в Иерусалим, об угрозе со стороны Ирана, а также о том, почему его стране необходимо поддерживать хорошие отношения с Россией.

- В ночь на 9 мая по пригороду сирийской столицы Дамаска был нанесен удар. Как утверждают сирийские СМИ, удар был нанесен Военно-воздушными силами Израиля. Можете ли вы что-то сказать об этом?

- В Израиле сейчас очень напряженная ситуация. Мы находимся действительно в состоянии очень серьезной угрозы, главным образом из-за того, что Иран достаточно агрессивно себя ведет.

Во-первых, в течение уже многих лет они открыто заявляют, что одна из их целей – уничтожение государства Израиль. Это проявляется от раза к разу в различных высказываниях их лидеров. Они говорят об этом открыто. А теперь не только говорят, но еще и проводят активную политику.

Во-вторых, их ядерная программа, которая была тайной, нацелена на достижения в области ядерных разработок, создание ядерной бомбы. Несмотря на то, что Иран подписал договор о нераспространении ядерного оружия, тем не менее он проводит скрытые разработки. Кроме этой ядерной программы, у Ирана еще есть программа по разработке баллистических ракет дальнего действия, которые уже достигают Израиля. Даже не только Израиля, но они могут дойти и до Европы.

В-третьих, Иран очень активно поддерживает различные террористические организации – такие как "Хезболла", например. Так что все это создает для нас очень большую угрозу. Я бы даже сказал экзистенциальную угрозу. Израиль – маленькая страна, это, скажем, практически как Черкасская область. Так что у нас нет стратегической глубины. И когда какой-то регион находится под угрозой иранских ракет – это очень серьезно для всей страны.

- В таком случае удар по Сирии можно рассматривать как предупреждение Ирану?

- Да, это предупреждение, поскольку Иран укрепляет свои позиции в Сирии, устанавливает там базы, перевозит туда ракеты. До этого удара были ракеты, направленные на Израиль. Из этих 20 ракет четыре были сбиты нашими силами воздушной обороны. Остальные не долетели. Но вся цель этого усиления присутствия в Сирии – укрепить свои позиции по созданию угрозы Израилю.

- Может ли "отомстить" Иран за удар по Сирии и рассекречивание документов, связанных с разработкой ядерной программы страны?

- Мы всегда готовы к различным агрессивным мерам. Прошло уже больше 20 лет, но тем не менее мы помним, что именно Иран стоял за взрывом в израильском посольстве в Аргентине в 1994 году, за взрывом в еврейском культурном центре в Аргентине. Опять-таки, Иран поддерживает "Хезболла", которая от раза к разу проводит террористические акты против Израиля, поддерживает ХАМАС. Но у нас нет в принципе никакого конфликта с Ираном. У нас нет никаких территориальных или каких-либо других вопросов. У нас большая еврейская община, приехавшая из Ирана в Израиль, и там точно так же. Мы не видим причин этого поведения. Тем не менее у Ирана есть жесткая идеологическая позиция по отношению к Израилю. К сожалению, эта позиция толкает и нас на ответные действия, ведь нам нужно защищать свою страну.

- Вопрос был скорее не о готовности Израиля защищаться, а о готовности Ирана активно наступать. Есть ли в Израиле ощущение угрозы от Ирана? Или все, что они сейчас предпринимают, больше носит провокационный характер?

- Нет, это не провокация. Это на самом деле угроза. Несколько недель назад Иран послал вооруженный дрон, который был сбит над территорией Израиля. Мы видим возле границ усиление присутствия Ирана, перевозку оружия. Это уже стратегический шаг, не провокация. И нас это, конечно, очень беспокоит.

- Иран – действительно большая угроза для всего Ближнего Востока. Как стратегически бороться с таким противником?

- Мне кажется, что очень важный шаг в этом направлении был сделан на днях, когда президент [США Дональд] Трамп объявил, что американцы выходят из договора [о ядерной программе Ирана]. Это был очень правильный шаг. Мы были против этого соглашения с самого начала. В этом договоре есть две главные проблемы, с нашей точки зрения.

Первая проблема – договор касается только ядерной программы Ирана, но не закрывает ее, а останавливает на несколько лет. Однако после этих нескольких лет Иран свободно может продолжать обогащение урана на том уровне, который необходим для создания ядерного оружия.

Вторая проблема заключается в том, что этот договор касается только ядерного оружия, но не предполагает никаких ограничений для разработки баллистических ракет или поддержки Ираном террористических организаций. То есть это достаточно частичный договор, в результате которого Иран получает легитимацию продолжать свою агрессивную и подрывную деятельность на Ближнем Востоке и в других регионах, а также дает возможность получать серьезные средства для развития экономики, которые в конце концов пойдут на оружие и подрывную деятельность. Поэтому мы считаем, что решение Трампа и выход Америки из этого договора – важный шаг для дальнейшего урегулирования ситуации в регионе.

- Решение США – действительно серьезный шаг, однако поиск консенсуса в международном сообществе относительно этого договора остается. Судя по первым комментариям, другие страны-участники этих соглашений не очень готовы их разрывать. Какова в таком случае дальнейшая их судьба?

- США – достаточно значительный игрок на этом поле, что уже заставит Иран и в некотором смысле Европу подумать, как можно изменить этот договор, чтобы сделать его более компромиссным, включить туда больше факторов и создать такую систему, в которой Иран будет вынужден играть по правилам международного сообщества. Без такого подхода эти и другие соглашения бессмысленны.

- На сегодня Иран – единственная угроза для Израиля? Или есть опасность и с других сторон?

- Иран сейчас – самая главная угроза для нас. Помимо этого, присутствует очень большой интерес прийти к таким условиям, которые создадут подходящий климат для мирного договора с палестинцами, с нашими соседями. У нас уже есть мирный договор с Египтом. Установлены хорошие отношения с Иорданией. С палестинцами мы предпринимаем попытки договориться, но там не с кем говорить. Позиция палестинского руководства на данном этапе не заинтересована в этом.

- Перемещение посольства США в Иерусалим усложнило переговоры с палестинцами?

- Скажу так: не было, что усложнять, по той простой причине, что никаких переговоров с палестинцами нет. К сожалению, мы несколько раз заявляли о нашей готовности начать переговоры, серьезные переговоры, без предусловий каких-то, но пока что не видим ни заинтересованности, ни положительного отклика.

- А почему была такая реакция Генассамблеи ООН по решению о переносе посольства? Пока что из крупных игроков решение поддержали только США. Вы ожидаете каких-то последствий?

- Относительно реакции – есть разные причины. Кроме того, не нужно объяснять, что право каждой страны - решать, где размещается ее столица. Но нужно помнить, что еще в 1996 году, если я правильно помню, Конгресс США принял решение о переводе своего посольства в столицу Иерусалим. Это было более 20 лет назад. И каждые полгода американские президенты подписывали решение по этому вопросу. Думаю, что в результате решения Штатов все больше и больше стран начнут переводить свои диппредставительства в Иерусалим. Это уже сделали Гватемала, Парагвай. Сейчас Чешская Республика собирается перевести.

- Эти страны, скажем так, не очень авторитетные геополитические игроки…

- Да, не очень. Однако следует понимать, что это длительный процесс, и он уже начался.

- Украинское представительство пока не собирается переезжать?

- Этого мы еще не знаем. Но отмечу, что США – достаточно сильный игрок на мировой арене, чтобы все же повлиять на другие страны.

- Насколько сейчас осложняет отношения с Российской Федерацией тот факт, что Россия активно присутствует своим контингентом в Сирии? В частности, Владимир Путин стал союзником иранцев, которые поддерживают Башара Асада. Может ли это в дальнейшем спровоцировать какую-либо конфронтацию между вашими странами?

- Отношения с Россией для нас очень важны, потому как РФ играет очень серьезную роль в Сирии. Если она будет пытаться противодействовать свободе действий Израиля в Сирии, для нас возникнет серьезная проблема. Поэтому нам чрезвычайно важна постоянная координация между армиями, странами и нашими лидерами. Для нас это, опять-таки, вопрос нашего существования.