Владимир Виссарионович 1 Иван Яковина, «Новое Время»

18.05.2018, 16:20

1,744

Иван Яковина

Усталость «бояр» от Путина быстро нарастает.

По окончании нового президентского срока Владимиру Путину останется всего пять лет, чтобы догнать по продолжительности правления Иосифа Сталина. Впрочем, этот срок вполне может оказаться для него последним

Cтарый новый президент РФ Владимир Путин 7 мая в Кремле уже в четвертый раз принял присягу главы государства. Если он сумеет досидеть до конца своего президентского срока, то с результатом в 25 лет станет одним из самых “долгоиграющих” российских лидеров. Для сравнения: Леонид Брежнев руководил СССР 18 лет, Иосиф Сталин — 29 лет. Дольше страной правили только цари и, похоже, что Путин видит себя скорее в их числе, нежели среди нанятых менеджеров.

За последние 20 лет Россия, оставаясь по форме республикой, по сути превратилась в абсолютную монархию с главной ее особенностью: воля правителя важнее любых законов и институтов. Там нет суда выше царского. Это правило даже формализовано в виде отказа РФ от приоритета решений международных судов над национальными.

Владимир Путин добился абсолютной власти. Сейчас он один выбирает, какими будут отношения РФ с внешним миром и внутренняя политика. Он лично выбирает страны для вторжений, руководствуясь очень экзотическими представлениями о мировой истории и политике. Он же назначает себе спарринг-партнеров на президентских “выборах” и определяет, какие партии будут заседать в парламенте. Он даже решает, кому из несистемных оппозиционеров жить, а кому умереть от выстрела в спину под стенами Кремля.

И уж тем более только Путин сейчас может выбрать преемника — человека, который будет управлять РФ после него. Сразу после инаугурации 8 мая на должность кронпринца (формально — премьер-министра) был переназначен Дмитрий Медведев.

Путин бесконечно доверяет человеку, который четыре года грел ему трон, даже не попытавшись взять реальную власть в свои руки. Именно поэтому Медведев останется официальным наследником, хотя слухи о его “скорой отставке” ходят по Москве постоянно. Люди, распространяющие эти слухи, просто не понимают: это премьера можно уволить за плохую работу, но кронпринца — нет. Он может попасть в опалу только в одном случае: если начнет до положенного срока облизываться на царский трон. Вот тогда да: не только должности, но и головы лишится.

Но пока ничего такого не происходит, деловые и профессиональные качества премьер-министра никакого значения не имеют. Главная его функция — быть легитимным наследником престола. Если при этом он еще что‑то соображает, хорошо. Если нет, то и черт с ним. Найдутся бояре с головой, чтобы думать вместо него.

Итак, к третьему десятку правления Путина в РФ сформирована вполне развитая феодально-монархическая система — с царем, боярами и народом. Как показывает российский опыт, она могла бы существовать столетиями, однако именно сейчас эту систему пробуют на прочность внешний мир и само время.

Наступивший срок будет, по сути, пятым, формально — четвертым, а юридически — вторым подряд. Фактически же, видимо, он станет для Путина последним. По конституции, через шесть лет правления он должен будет уступить Кремль другому человеку еще на шесть лет. В 2030 году Путину будет 77 лет. Баллотироваться в президенты, чтобы работать до 83, — это довольно сложно.

Конечно, Путин всегда может поменять конституцию, чтобы избежать шестилетнего перерыва в правлении. Но тут есть две трудности. Во-первых, он — легалист, то есть сторонник формального соблюдения закона. Сам он менять конституцию не захочет. В прошлый раз изменения прошли как раз при президенте Медведеве.

Во-вторых, усталость бояр от Путина быстро нарастает. И это, пожалуй, главный риск. В России власть довольно часто меняется в результате дворцовых переворотов. В XX веке соратники избавились от Николая II, Никиты Хрущева и Михаила Горбачева (конспирологи добавят в список Владимира Ленина и Иосифа Сталина).

Сейчас Путин невольно почти подталкивает элиты к перевороту. Он рушит жизненные стратегии своих приближенных, отрезая им путь на Запад. Он пугает их неопределенностью, начав репрессии-лайт внутри России. Он растерял активную поддержку в обществе, поэтому и устроил на последних выборах чудовищные фальсификации.

Но главное — Путин своими руками подготовил себе совершенно легитимного, сравнительно молодого, но уже опытного, известного всей стране и миру преемника, который устроил бы элиты намного больше, чем сам действующий царь. Речь о помянутом выше Дмитрии Медведеве. В Москве с ностальгией вспоминают те времена, когда он дружил с Бараком Обамой, ездил в США за новым iPhone и не захватывал Донбасс, а играл в бадминтон.

Причем его личного участия в перевороте против Путина не понадобится. Более того, Медведев мог бы помешать заговорщикам, поскольку должен был бы рассказать обо всем своему политическому отцу. Задача Медведева при путче будет простой: стать руководителем страны и вернуть нормальные отношения с Западом. Для этой цели он подходит лучше всего, а больше от него ничего и не требуется.

Если международные санкции станут для российских элит совершенно невыносимыми, если обществу царь надоест так же, как в свое время надоел Николай II, если Путин совершит одну-две серьезных ошибки, то его последний президентский срок наверняка закончится раньше времени. В России к этому почти все уже готово.

Иван Яковина, «Новое Время»