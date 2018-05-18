Фотофакт: Бело-красно-белый флаг на Кубке Европы УЕФА 3 18.05.2018, 16:49

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Мадридский футбольный клуб «Атлетико» в третий раз стал победителем финала Лиги Европы.

На 15-килограммовом кубке УЕФА вместо лукашенковского флага Беларуси помещен национальный бело-красно-белый флаг, передает «Радыё Свабода».

Оригинал на подставке из желтого мрамора был изготовлен в миланского мастерской Бертони к финалу 1972 года. Но в 90-е годы в его основу, где размещены флаги европейских государств, были внесены изменения.

ФОто: reuters

Согласно новым правилам, которые вступили в силу с сезона 2009/2010, трофей хранится в УЕФА вечно, каждому победителю вручается полноразмерная копия кубка.

ФОто: reuters

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» в третий раз стал победителем финала Лиги Европы. В финальном матче в Лионе они обыграли «Марсель» со счетом 3: 0.