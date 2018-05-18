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В Борисове осудили сержанта из Печей

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  • 18.05.2018, 17:05
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архивное фото tut.by

Еще один военнослужащий из Печей получил срок за превышение полномочий.

Суд Борисовского района признал военнослужащего части из Печей виновным в превышении власти и служебных полномочий. Сержант получил наказание в виде 3 лет колонии, пишет nn.by.

Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет. Обвиняемый также лишен воинского звания «сержант». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Напомним, в белорусских военных частях после трагедии в Печах, когда в подвале медицинской роты воинской части было найдено тело 21-летнего рядового Александра Коржича, проводились проверки.


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