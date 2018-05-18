В Чехии уровень поддержки ЕС - самый высокий за последние восемь лет 1 18.05.2018, 17:10

Поддержка ЕС среди чехов значительно выросла.

Отношение граждан Чехии к Европейскому Союзу является самым лучшим с 2010 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса GLOBSEC (перевод - «Европейская правда»), посвященного странам Центральной Европы.

Поддержка ЕС среди чехов выросла с 35% до 51% по сравнению с предыдущим годом, а поддержка членства в ЕС - с 41% до 69%.

Мужчины более позитивно оценивают ЕС, чем женщины. 60% чешских мужчин считают, что членство в ЕС положительно влияет на страну, тогда как только 42% женщин разделяют это мнение.

Также стремительно растет поддержка НАТО среди чехов. В случае референдума, 91% молодых чехов готовы проголосовать за то, что остаться в НАТО, что на 40% больше года. 65% чехов считают членство в НАТО полезным, что на 11% больше, чем в прошлом году.