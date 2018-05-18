Минск затопило: На дороге пробки до 10 баллов 5 18.05.2018, 17:23

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(Обновляется) В столице пошел дождь и начало затапливать улицы.

Как пишет tut.by, oб этом сообщают минчане в соцсетях. Вот, например, видео затопленного проспекта Независимости в районе парка Челюскинцев.

А вот это уже участок от парка Челюскинцев до Академии наук.

Улицу Волгоградскую тоже затопило.

Фото: tut.by

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах Минска оценивается в 10 баллов. Движение серьезно затруднено на улицах Гамарника, Мирошниченко, Якуба Коласа, Сурганова, Немиге, Ленина, Первомайской, Козлова, Аранской, Смоленской. Также стоят проспекты Машерова и Независимости (от Бобруйской до Городского Вала и от Ленина до Янки Купалы). Напряженная ситуация наблюдается на Логойском тракте и некоторых участках МКАД.