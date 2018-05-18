Минск затопило: На дороге пробки до 10 баллов

Минск затопило: На дороге пробки до 10 баллов5
- 18.05.2018, 17:23
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(Обновляется) В столице пошел дождь и начало затапливать улицы.
Как пишет tut.by, oб этом сообщают минчане в соцсетях. Вот, например, видео затопленного проспекта Независимости в районе парка Челюскинцев.
Жесть pic.twitter.com/nichP6wTLF— Пашка (@Devyatov) 18 мая 2018 г.
Ст.м парк Челюскинцев pic.twitter.com/7Exc9fYGcu— Алексей (@leshakykl) 18 мая 2018 г.
А вот это уже участок от парка Челюскинцев до Академии наук.
Почувствуй себя катером pic.twitter.com/jD1JPkcq9F— Пашка (@Devyatov) 18 мая 2018 г.
Улицу Волгоградскую тоже затопило.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах Минска оценивается в 10 баллов. Движение серьезно затруднено на улицах Гамарника, Мирошниченко, Якуба Коласа, Сурганова, Немиге, Ленина, Первомайской, Козлова, Аранской, Смоленской. Также стоят проспекты Машерова и Независимости (от Бобруйской до Городского Вала и от Ленина до Янки Купалы). Напряженная ситуация наблюдается на Логойском тракте и некоторых участках МКАД.