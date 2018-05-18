Белорусская гимнастка завоевала две медали на Гран-при в Израиле 18.05.2018, 17:29

Екатерина Галкина

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Екатерина Галкина стала лучшей в упражнении с мячом.

Белоруска Екатерина Галкина завоевала две медали на этапе Гран-при в израильском Холоне. Первое место гимнастка заняла в упражнении с мячом (19,200 балла), сообщает «Прессбол».

В упражнении с обручем белоруска заняла третье место (18,150). В индивидуальных упражнениях в Холоне выступала и белоруска Юлия Евчик, лучший результат которой четвертые места в упражнениях с булавами и лентой.

В соревнованиях среди юниоров бронзовым призером в упражнении с мячом стала Яна Стрига.