Ильми Умеров: Сейчас идет гибридная депортация нас из Крыма 1 18.05.2018, 17:40

Ильми Умеров

74 года назад крымских татар выгнали из Крыма при помощи военной силы.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в комментарии изданию "Гордон" назвал "гибридной депортацией" меры, принимаемые российскими оккупантами для того, чтобы крымские татары покидали аннексированный Крым.

"74 года назад крымских татар выгнали из Крыма при помощи военной силы. Сейчас же идет гибридная депортация. Оккупационные власти создают такие условия, чтобы крымские татары покидали полуостров. Особенно это касается активной части населения. Это серьезный процесс. И единственная возможность его остановить – вернуть контроль над всеми оккупированными Россией территориями. Самое главное – позиция Украины на международном уровне. Вопрос Крыма нельзя снимать с повестки дня. Необходимо давить на Россию, усиливать санкции, объявлять ей бойкоты и просто изолировать", – подчеркнул Умеров.

По его словам, создание крымскотатарской автономии позволит Украине эффективнее отстаивать права крымских татар.

"Мы долгое время чувствовали, что украинские власти не понимают наших проблем и желаний. После оккупации в 2014 году подавляющее большинство крымских татар не приняли фактически установившуюся "российскую власть" в Крыму. Они заняли проукраинскую позицию, которая не меняется уже больше четырех лет. И сейчас мы на самом деле увидели, что власти Украины начали нас понимать и готовы решать вопросы, связанные с крымскими татарами. Да, хвастаться конкретными результатами пока рано, но работа относительно изменения статуса Крыма идет. Создание крымскотатарской автономии до момента деоккупации Крыма мало что изменит. Однако у Украины появится аргумент для отстаивания прав коренного народа полуострова. Это задел на будущее", – резюмировал Умеров.

В 1944 году советская власть принудительно вывезла из Крыма в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан более 180 тыс. человек.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом.

В мае 2016 года украинский парламент призвал поддержать инициативу ООН, Европейский парламент, ПАСЕ, ОБСЕ и мировых лидеров.

Президент Украины Петр Порошенко инициировал создание рабочей группы в рамках конституционной комиссии для разработки изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на самоопределение.

"Мы хоть и с опозданием, но осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным гарантированием равных прав и свобод этнических украинцев, россиян и других этносов полуострова", – заявлял он.

В ноябре 2017 года завершилась подготовка соответствующих конституционных изменений.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.