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В погоне за Telegram Роскомнадзор заблокировал датчики загрязнения воздуха

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  • 18.05.2018, 17:50
Фото: ТАСС

При этом сам Telegram продолжает работать.

В Красноярске датчики для изучения загрязнения воздуха, установленные экологическими активистами, оказались заблокированы Роскомнадзором. Об этом гражданские активисты сообщили в instagram-аккаунте проекта "Красноярск.небо". По их данным, несколько дней назад оборудование потеряло связь с сервисом, который получает оперативные данные о состоянии воздуха в городе.

После того как руководители проекта связались с производителем приборов, стало известно, что Роскомнадзор заблокировал IP-адрес сервера. Сейчас компания пытается решить проблему и обойти блокировки.

В России с 16 апреля блокируют Telegram по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.


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