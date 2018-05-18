Швейцария исследует возможность создания е-франка 18.05.2018, 18:58

Идея разработать национальную криптовалюту была выдвинута в феврале председателем Швейцарской фондовой биржи SIX.

Федеральный совет правительства Швейцарии запросил отчет о рисках и возможностях введения собственной цифровой валюты, поддерживаемой государством, или так называемого «е-франка», передает cryptellect.net.

Федеральный совет перешел к исследованию этого вопроса по указу швейцарского законодателя и вице-президента Социал-демократической партии Седрика Вермута. Теперь нижняя палата парламента Швейцарии должна решить, следует ли поддержать просьбу Федерального совета о проведении исследований. Если это предложение будет одобрено, министерство финансов Швейцарии проведет исследование по этому вопросу. В отношении процесса не было опубликовано никаких временных рамок.

Совет заявил:

«Федеральному совету известны основные проблемы, как юридические, так и денежные, которые будут сопровождаться использованием электронного франка. Он просит принять предложение о рассмотрении рисков и возможностей ввода «электронного франка» и уточнить правовые, экономические и финансовые аспекты создания е-франка».

Идея разработать национальную криптовалюту была выдвинута в феврале Ромео Лахером, председателем Швейцарской фондовой биржи SIX. Он сказал:

«Электронный франк, выпускаемый под контролем Центрального банка, создаст много синергий — так что это будет хорошо для экономики».

Другие традиционные финансовые учреждения в стране по-прежнему опасаются введения криптовалюты. Член правления Швейцарского национального банка Андреа Маечер заявил в прошлом месяце, что цифровые валюты частного сектора лучше и менее рискованны, чем подобные инструменты, выпущенные на национальном уровне, поскольку криптовалюта, выпущенная правительством, может увеличить риск так называемых «банковских операций».

Ранее в этом месяце крупнейший банк Швейцарии UBS отказался от предоставления торговых услуг для биткоина и других цифровых валют. Председатель банка Аксель Вебер потребовал более строгого контроля над криптовалютами, заявив, что «криптовалюты часто непрозрачны и, следовательно, открыты для злоупотребления».

Другие страны также начали рассматривать возможность создания национальной цифровой валюты. Шведский Riksbank изучает вопрос о том, следует ли выпускать электронную крону, поскольку использование физических банкнот в стране продолжает снижаться.