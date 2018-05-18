Санкции тормозят рост российского ВВП 1 18.05.2018, 19:16

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Инвестбанки ухудшают свои прогнозы относительно перспектив российской экономики.

Негативное влияние новых санкций США может привести к сокращению ВВП РФ в текущем году на 0,5 %, указывается в опубликованном прогнозе американского банка Morgan Stanley. Эксперты Morgan Stanley ухудшили свой прогноз по России на 2018 год с 2,3 до 1,8 %, передает «Голос Америки».

Таким образом, Morgan Stanley стал третьим за последнюю неделю инвестиционным банком, принявшим подобное решение. Ранее к аналогичным выводам пришли в Goldman Sachs и Citi.

Аналитики отмечают, что введенные в апреле санкции США в отношении ряда приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц и российских компаний оказались самыми жесткими и болезненными по сравнению с предыдущими и что они фактически обрушили российский фондовый рынок и курс рубля.

В Morgan Stanley также полагают, что санкции и ослабление курса рубля будут способствовать ускорению инфляции до 4,1 процента в 2018 году.

Минэкономразвития России тоже настроено скорректировать свой прогноз по росту ВВП в 2018 году (2,1%) в сторону понижения из-за слабых экономических показателей на старте нынешнего года.

По мнению опрошенных Русской службой «Голоса Америки», отрицательный эффект от ограничительных мер США не сможет в полной мере нивелировать даже наблюдаемый сегодня рост цен на нефть.

Мало того, директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев считает прогноз американского банка относительно увеличения годового ВВП России на 1,8% «излишне оптимистичным». На его взгляд, таких темпов роста экономики страны не предвидится.

«Здесь надо судить по нескольким основаниям, - заметил он. - На сегодня мы уже имеем факт замедления роста, если сравнивать первый квартал нынешнего года с аналогичным периодом прошлого. Та же промышленность в марте, как известно, выросла всего на 1 %. Учитывая высокую базу второго квартала 2017 года, наверняка и в апреле будет где-то от нуля до 1 %. Такие темпы никак не ведут к 1,8 % по году в целом».

К тому же положение российской экономики усугубляет усиление санкционного противостояния и другие неприятные факторы-индикаторы, полагает профессор.

«Так, цены на нефть в последнее время достаточно сильно выросли, но на курсе рубля это позитивно не отразилось, - отмечает эксперт. - Рубль даже сохраняет слабо выраженную тенденцию к понижению. То есть, нефть в этом смысле уже не спасает. А курс национальной валюты очень много значит в экономике».

По словам Игоря Николаева, будущие санкции США, о возможности введения которых уже заявлено на официальном уровне, ситуацию в российской экономике «точно не улучшат». «Перспективу применения новых санкций надо учитывать в прогнозах, что далеко не всегда делается. Мы такую поправку делаем, поэтому не исключаем, что (российская) экономика вполне может по итогам года уйти в небольшой минус. По нашим расчетам, «рост» ВВП составит ноль плюс-минус несколько десятых».

На новое старое правительство Дмитрия Медведева экономист больших надежд не возлагает.

«Какие-то реформы оно может провести, но далеко не все из тех, которые необходимы. На примере той же пенсионной реформы видно, что должного понимания, что нужно делать, (в кабинете министров) нет. Это не комплексный подход решения проблемы. А что еще хуже - в обстановке острого санкционного противостояния реформы не могут быть эффективными», - резюмировал профессор.

В свою очередь, старший научный сотрудник Институт экономической политики имени Т.Е.Гайдара Сергей Жаворонков в комментарии Русской службе «Голоса Америки» обратил внимание на фактор оттока капитала.

«Чистый отток капитала из России за январь-апрель вырос до 21 млрд долларов, - констатировал он. - При том, что отток капитала за весь прошлый год составлял 31 млрд. Две трети «нормы» выполнено».

По оценке эксперта, нарастает «общая токсичность российского инвестиционного климата», чему, помимо прочего, способствуют дискуссии насчет свежего законопроекта о введении уголовного наказания за выполнение западных санкций и «показательные» аресты бизнесменов, которые еще недавно считались законопослушными предпринимателями.

«В случае, если продолжится эскалация внешнеполитической напряженности, то довольно очевидна очередная порция западных санкций (в отношении РФ), включая запрет на покупку российского госдолга. А это будет очень тяжелая для страны история. Потому что российский бюджет содержит в себе немалую дыру, а сколько продержатся высокие цены на нефть, неизвестно».

По официальным данным, дефицит 3-летнего бюджета РФ составляет более 2-х триллионов рублей.