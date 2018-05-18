Македония предложила новый вариант названия страны 18.05.2018, 19:29

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Фото с сайта Flickr.com

Новое название должно использоваться на международном уровне для урегулирования спора с Грецией.

Македонская сторона внесла новое предложение относительно названия страны для урегулированию спора в переговорах с Грецией - "Республика Илинден Македония" ("Република Илинденска Македонија"), передает eurointegration.com.

Об этом сообщает македонский портал А1ОН со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

По данным издания, новое название должно использоваться на международном уровне, на чем настаивает Греция.

До сих пор в качестве основного варианта упоминалось название "Республика Верхняя Македония", но собеседники издания говорят, что во время последнего раунда переговоров было выдвинуто предложение "Республика Илинден Македония".

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил вчера в Софии, что он и его греческий коллега обсудили название, которое было бы приемлемым для обеих сторон, и ожидает, что решение будет найдено до июне перед саммитом лидеров ЕС.

"Мы говорили о нескольких вариантах, и одно из них приемлемо для обеих сторон", - сказал Заев, не уточняя конкретный вариант.

Спор о названии продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, что не вызвало сопротивления со стороны Греции.

После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.