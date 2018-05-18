Блогер, которого не взяли в Adidas из-за языка: Эта ситуация задела мою честь, как белоруса 5 18.05.2018, 19:37

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Егор Тубелевич

Егор Тубелевич сказал, что не обижается на магазин, но хочет, чтобы ситуация больше не повторилась.

Блогер Егор Тубелевич, которого не взяли на работу в минский магазин Adidas потому, что он говорит на белорусском языке, не обижается, но хочет, чтобы ситуация больше не повторилась, передает euroradio.fm.

"Я не обижаюсь на магазин. Эта ситуация задела мою честь, как белоруса. Человек, который мне ответил, не компетентен, а слова извинения от представителей хорошие, — рассказал Еврорадио Тубелевич. — Что правда, письмо с извинениями они почему-то выслали на ящик телеканала "Белсат", а не отдельно мне. Это странно. Но главное, чтобы ситуация не повторилась, и не только с Adidas".

18 мая парень встретился с представителями компании "SPORTgoods", которая представляет в Беларуси бренды Adidas и Reebok.

"[Мне] принесли личные извинения, — рассказал Тубелевич после встречи. — Сказали, что лишат премии того сотрудника [отказавшего Егору в трудоустройстве. — Еврорадио]. Возможно, понизят в должности. И предложили в качестве компенсации разовую скидку при покупке".

Егор Тубелевич хотел устроиться в магазин Adidas в торговом центре "Корона-Замок". Сотрудник магазина отказался взять его на работу, когда парень сказал, что в жизни разговаривает по-белорусски. При этом Тубелевич не отказывался говорить с покупателями по-русски, но об этом в его никто даже не спрашивал.

Ситуация вызвала большой резонанс. Почётный председатель Общества белорусского языка Олег Трусов считает, что имела место дискриминация по языковому признаку. Юрист Игорь Случак обратился в Мингорисполком с просьбой привлечь сотрудника магазина к административной ответственности. Комментарии правозащитников были сдержанными — они обращали внимание на неоднозначность ситуации но замечали что бизнес имеет право сам решать, кого нанимать а кого — нет.

Сегодня компания "SPORTgoods" согласилась взять Егора Тубелевича на стажировку.