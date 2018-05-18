Как белоруска стала архитектором в Миннесоте 1 18.05.2018, 20:04

Алена Джонсон-Соколовская

Фото: ryancompanies.com

Алена Джонсон эмигрировала в США из Беларуси вместе с семьей в возрасте 18 лет.

Когда пересекаются страсть и преданность делу, это приводит к рождению лидера. Что как раз подходит к случаю с 36-летней Аленой Джонсон, посвятившей себя деятельности на стыке архитектуры и здравоохранения.

Об этом пишет американское издание Business Journal (перевод - belmir.by), освещающее события в области предпринимательства в двух городах штата Миннесота – Миннеаполисе и Сент-Поле.

Джонсон эмигрировала в США из Беларуси вместе с семьей в возрасте 18 лет. И хотя она говорила к тому времени на нескольких языках, английский в этот перечень не входил.

Алена быстро погрузилась в новую жизнь, поступив в Университет Миннесоты и став периоперационным ассистентом в больнице. Эта работа усилила ее интерес к здравоохранению и дала понять, как на данную сферу влияет проектирование зданий.

Получив в университете степень бакалавра и магистра архитектуры, сейчас она руководит командой проектировщиков в области здравоохранения в компании Ryan Cos. US Inc.

Во время получения награды за один из проектов

Фото: Facebook

Сюда белоруска устроилась недавно. А до этого долгое время работала архитектором и планировщиком в крупной компании HDR, также специализирующейся в строительстве и дизайне.

Кроме того, Джонсон помогла основать сообщество знаний по проектированию в сфере здравоохранения при филиале Американского института архитекторов в Миннесоте, члены которого делятся новыми идеями в данной сфере.

При этом всего через пять лет после получения лицензии архитектора Алене вручили престижный сертификат от Американского колледжа архитекторов здравоохранения, который имеет еще лишь десяток профессионалов из Миннесоты.

А буквально на днях Business Journal включил ее в число лауреатов своей премии «Женщины в бизнесе-2018».

Джонсон рассказывает, что когда училась в школе в Беларуси, была твердо уверена, что станет переводчиком в ООН – в Париже либо Женеве, в сфере международных отношений или миротворчества. Но это было до того, как она узнала о переезде в Америку.

На конференции Ассоциации больниц Миннесоты

Фото: LinkedIn

– В первые несколько лет в США вся энергия уходила на работу и изучение английского, который порой очень труден. А потом школа архитектуры Университета Миннесоты изменила мою жизнь, – говорит Алена.

Как архитектор она сейчас больше всего известна работой над объектами в сфере материнства и ухода за новорожденными. Например, принимала участие в проектировании трех центров матери и ребенка в Миннеаполисе и Сент-Поле.

– Но в целом в своей нынешней роли директора направления в Ryan Cos. я занимаюсь проектами по всей стране – от центров амбулаторной хирургии до очень крупных объектов, – поясняет Джонсон.

В своей работе, как повествует, ей надо обладать умением слушать акционеров, заказчиков и направлять обсуждение так, чтобы обеспечить принятие эффективных решений. Плюс умением «примирять» требования строительных нормативов и эстетики.

Когда Алена не на работе, то все равно трудится – над тем, чтобы стать еще более хорошей мамой. По ее словам, все свое свободное время старается проводить с мужем и двумя сыновьями, которым 6 и 8 лет.

Во время участия в волонтерской программе

Фото: LinkedIn

– Хотя иногда тяжело поддерживать баланс между семьей и карьерой, я постоянно напоминаю себе, как быстротечно их детство, и пытаюсь ценить даже самые трудные моменты, – говорит белоруска.

По словам Джонсон, по жизни ее очень вдохновляет мама, которая с энтузиазмом и перфекционизмом подходит к любому делу, за которое берется. Она переехала в США из Беларуси почти в 40, не зная языка и того, как здесь всё работает.

– Мама неутомимо овладевала английским и местной культурой, одновременно устраивая новый быт. При этом обычно совмещала минимум две работы. Колледж она закончила в 53, – перечисляет Алена.

И добавляет, что всеми этими вещами мама вселила в нее и в ее брата уверенность, что упорный труд всегда вознаграждается, что скромность – лучшее из качеств и что нет ничего важнее в жизни, чем семья.