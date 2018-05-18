Рымашевский в Вашингтоне: В Беларуси возможна «мягкая смена власти» 10 18.05.2018, 20:19

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Виталий Рымашевский

Фото: «Радыё Свабода»

На будущие изменения, по мнению политика, указывают сразу несколько факторов.

Об этом заявил в Вашингтоне сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, передает «Радыё Рацыя».

Вместе с Рымашевским в США находятся председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и лидер движения «За Свободу» Юрась Губаревич.

На будущие изменения, по мнению Виталия Рымашевского, указывают сразу несколько факторов.

Как считает Лебедько, у международного сообщества есть уникальный шанс воздействовать на Лукашенко, но для этого нужна сильная политическая воля и кооперация Вашингтона и Брюсселя. Сегодня интерес к Беларуси есть только в отдельных вашингтонских кабинетах, считает лидер ОГП. По его словам, цель нынешнего визита в Вашингтон - сделать так, чтобы Беларуси было больше в международной и, в частности, американской повестке дня, и наоборот, чтобы США было больше в Беларуси.

В рамках трехдневного визита белорусских политиков в США запланированы встречи с конгрессменами, журналистами, представителями общественных организаций и диаспорой.