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Перед посольством РФ в Киеве украинские актеры читали пьесу в поддержку Сенцова

  • 18.05.2018, 20:27
Фото: censor.net.ua

Пьеса посвящена судебному разбирательству над украинским режиссером, который объявил голодовку 14 мая.

18 мая у здания посольства России в Киеве украинские актеры прочли документальную пьесу "Помолвка" в поддержку заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил голодовку, передает gordonua.com.

Пьеса посвящена судебному разбирательству над Сенцовым. Ее написала российский режиссер и драматург Елена Гремина. Она умерла 16 мая 2018 года. Ее смерть организаторы акции напрямую связывают с политическими репрессиями в России.

В мероприятии приняли участие актеры Вячеслав Довженко, Роман Ясиновский, Андрей Исаенко, Александр Фоменко, Вячеслав Николенко, драматург Максим Курочкин, а также режиссер фильма "Киборги" Ахтем Сейтаблаев.

Фото: censor.net.ua

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