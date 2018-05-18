В Польше задержали вторую за сутки россиянку за информационные провокации 18.05.2018, 21:01

Гражданка Кипра и РФ попала в Польшу, несмотря на запрет въезда.

Польские спецслужбы задержали и готовят выслать из страны гражданку Кипра и России Анастасию Ц., которая попала в страну, несмотря на запрет въезда.

Агентство внутренней безопасности готовит документы для выдворения задержанной женщины.

Об этом 18 мая сообщает “Польское радио”.

Днем ранее в стране задержали еще одну гражданку России Екатерину Ц., которая участвовала в гибридных действиях против Польши.

Анастасия входит в группу первой задержанной.

"От имени правительственных агентств Российской Федерации, задержанная россиянка проводила лоббистскую деятельность, направленную на консолидацию пророссийских кругов в Польше, ради подрыва польской исторической политики и замены ее российским нарративом", - говорится в сообщении о причинах задержания женщины.

Также отмечается, что Анастация Ц. участвовала в реализации приоритетных целей российской информационной войны против Польши.