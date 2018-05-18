закрыть
18 мая 2018, пятница, 21:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фильм уроженца Беларуси получил награду в Каннах

  • 18.05.2018, 21:10
Сергей Лозница

Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру.

Украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница завоевал награду на Каннском кинофестивале.

Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурса «Особый взгляд». Его фильм «Донбасс» открывал программу.

Сергей Лозница — режиссер таких фильмов, как «Счастье мое», «В тумане» и «Кроткая».

Он родился в 1964 году в Барановичах. В 1987 году окончил Киевский политех, защитил диплом по специальности инженер-математик. В 1997 году окончил российский государственный институт кинематографии с отличием. В 2001 году эмигрировал в Германию.

Как передает «Радио Свобода», Cергей Лозница выступил со словами поддержки в адрес своего коллеги Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку в российской колонии.

«С огромной болью и с огромным восхищением я заявляю свою солидарность с Олегом Сенцовым, со всеми режиссерами в разных частях света, борющимися за свободу, за честь и, в конечном итоге, за человечность. Как бы ни старались жестокие и деспотические режимы преследовать нас, затыкать нам рот и заставлять нас подчиняться их правилам, искусство кино останется свободным. Режиссеры продолжат ломать каноны и выходить за рамки – в поисках знания и правды. Год за годом Каннский фестиваль доказывает это», – заявил Сергей Лозница, выступая на церемонии вручения ему приза за лучшую режиссуру при закрытии программы «Особый взгляд» (Un Certain Regard) Каннского кинофестиваля 2018 года.


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко