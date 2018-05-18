Фильм уроженца Беларуси получил награду в Каннах 18.05.2018, 21:10

Сергей Лозница

Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру.

Украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница завоевал награду на Каннском кинофестивале.

Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках конкурса «Особый взгляд». Его фильм «Донбасс» открывал программу.

Сергей Лозница — режиссер таких фильмов, как «Счастье мое», «В тумане» и «Кроткая».

Он родился в 1964 году в Барановичах. В 1987 году окончил Киевский политех, защитил диплом по специальности инженер-математик. В 1997 году окончил российский государственный институт кинематографии с отличием. В 2001 году эмигрировал в Германию.

Как передает «Радио Свобода», Cергей Лозница выступил со словами поддержки в адрес своего коллеги Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку в российской колонии.

«С огромной болью и с огромным восхищением я заявляю свою солидарность с Олегом Сенцовым, со всеми режиссерами в разных частях света, борющимися за свободу, за честь и, в конечном итоге, за человечность. Как бы ни старались жестокие и деспотические режимы преследовать нас, затыкать нам рот и заставлять нас подчиняться их правилам, искусство кино останется свободным. Режиссеры продолжат ломать каноны и выходить за рамки – в поисках знания и правды. Год за годом Каннский фестиваль доказывает это», – заявил Сергей Лозница, выступая на церемонии вручения ему приза за лучшую режиссуру при закрытии программы «Особый взгляд» (Un Certain Regard) Каннского кинофестиваля 2018 года.