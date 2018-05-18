Фотофакт: Крымский мост первым открыл не Путин 6 18.05.2018, 21:17

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Правителя России опередили.

С 16 мая открылось автомобильное движение через Крымский мост, соединивший Тамань и Керчь. Колонну строительной техники за рулем КамАЗа возглавил Владимир Путин. Но издание The Washington Post утверждает, что президента России опередили.

«Была одна проблема: Путина на мосту опередили. Это сделали не демонстранты или какой-то политик, а бело-рыжий кот, который прогулялся по мосту днем раньше», — иронизирует журналист Алекс Хортон.

Действительно, за день до официального открытия в инстаграме кота Мостика, так называемого живого талисмана моста, появилась следующая запись: «Первым пробежал 19 км. Все готово! Завтра торжественно со строителями и Президентом открываю Мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать? ;)»