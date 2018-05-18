Меркель о «Северном потоке-2»: Нужно подумать об Украине 1 18.05.2018, 22:16

Ангела Меркель

Канцлер Германии подчеркнула, что нужно подумать над гарантиями для Украины в связи со строительством «Северного потока-2».

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о необходимости подумать над гарантиями для транзита газа через Украину после реализации проекта Северный поток-2. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, пишет УНИАН.

"Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, и наш министр экономики вел переговоры на этой неделе: и после строительства Северного потока-2 роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", - подчеркнула Меркель.

"Мы тоже рассматриваем Северный поток-2 как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие. Поэтому нужно подумать над гарантиями для Украины в этой связи", - добавила канцлер Германии.

Сам Путин заявил, что запуск Северного потока-2 не означает остановку транзита газа через Украину.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что США пытаются не допустить реализацию проекта Северный поток-2 и не исключают введения санкций против Nord Stream 2.

Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства Северного потока-2.

Как сообщалось, в Германии началась подготовка к строительству Северного потока-2.

Северный поток-2 - проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2, 51% акций которой принадлежит Газпрому. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Новый трубопровод планируется построить рядом с существующим Северным потоком.