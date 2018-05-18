Министр труда рассказала, когда появится база «тунеядцев» 9 18.05.2018, 22:47

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Также Костевич пояснила, для чего нужен декрет №1.

Пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1, подготовят к 1 сентября.

Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре в Гомельском облисполкоме, где обсуждали реализацию декрета № 1, передает БелТА. Министр напомнила, что базу незанятых в экономике сформируют к 1 декабря этого года. В дальнейшем база будет актуализироваться ежеквартально.

Ранее в Минтруда рассказывали, что одна из главных проблем при создании базы не занятого в экономике населения — отсутствие в Беларуси централизованного учета информации и конкретных информационных баз, то есть ведомственных информационных ресурсов, передает tut.by.

Кроме того, сейчас завершается формирование составов постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения, готовится перечень трудных жизненных ситуаций, которые будут служить основанием для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике, уточнила сегодня Ирина Костевич.

— Мы соберем со всей страны примеры трудных жизненных ситуаций, чтобы максимально наполнить перечень. Эти рекомендации будут затем направлены комиссиям для работы, — пояснила она.

Методические рекомендации по типичным трудным жизненным ситуациям в Минтруда составят до 1 июля, сообщает «Беларусь 1».

Напомним, в регионах уже начали создавать постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Их создание предусмотрено обновленным «декретом по тунеядству». Из примечательного — комиссии смогут запрашивать в организациях любой формы собственности информацию, которая относится к ее деятельности.

Цель декрета о содействии занятости — максимально улучшить ситуацию на рынке труда, заявила Ирина Костевич. По ее словам, реализация норм документа — это совместная работа различных служб, структур, ведомств, и основная общая задача — обеспечить занятость и индивидуальный подход к каждому человеку, не допустить социальной напряженности.

Как подчеркнула Ирина Костевич, руководители местных исполнительных и распорядительных органов и в дальнейшем должны быть ориентированы на проведение активной политики содействия занятости населения, стимулирование трудовой занятости и самозанятости, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечение легализации трудовой деятельности.

Министр отметила, что «ситуация на рынке труда улучшается». По ее мнению, этому способствует как «экономический рост, так и та многовекторная работа, которая проводится в регионах по содействию занятости».

Костевич отметила, что общая численность населения, занятого в экономике, в марте этого года составила 4 миллиона 346,6 тысячи человек.

Ранее в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1 могут подпасть около 250 тысяч белорусов.

Напомним, 17 мая в парламенте обсудили новый декрет «о тунеядстве».

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич 17 мая в «парламенте» сообщила, что работающие за границей белорусы смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны, что позволит им избежать попадания в список «тунеядцев».