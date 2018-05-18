России пора задуматься, как жить без доходов от нефти 18.05.2018, 23:04

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От влияния санкций РФ не спасет даже нынешний рост цены на нефть.

За эту неделю три инвестиционных банка ухудшили экономический прогноз для России из-за американских санкций. Сегодня свой прогноз озвучил Morgan Stanley. Аналитики уверены, что от влияния санкций Россию не спасет даже нынешний рост цены на нефть, пишет «Белсат».

Санкции США против российских системообразующих госкомпаний спровоцируют спад, в результате которого ВВП страны сожмется на 0,5% в 2018 году. Таков прогноз Morgan Stanley. Вот только аналитики не уточнили о каких конкретно системообразующих компаниях может идти речь.

По мнению главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Полевого, «важно, о каких компаниях идет речь, о каком количестве, каков будет сценарий санкций: такие как против «Русала» или такие как были до этого в отношении банков и госкомпаний».

Для России главное, чтобы санкции не коснулись главного – нефтегазового сектора.

«Я уверен, просто уверенно это говорю, что санкции не повлияли так, как снижение цен на нефть, но всё-таки повлияли», – заявлял Путин в декабре 2017 года.

Morgan Stanley, в свою очередь, прогнозирует, что негативный эффект от новых ограничительных мер не сможет нивелировать даже рост цен на нефть до $ 70 за баррель. Вот только Bank of America и французский нефтяной гигант Total говорят о цифре в $ 100 за баррель.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что повышение цены до 100 долларов «вполне вероятно».

«Но не надо думать, что для российской экономики это будет самый удачный момент», – говорит экономист.

Цены на нефть зависят от трех составляющих: спроса, предложения и геополитики. Спрос регулирует Организация стран – экспортёров нефти, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В конце прошлого года Россия и страны-члены ОПЕК договорились продлить сделку по сокращению добычи нефти до конца 2018 г.

Говоря о предложении – альтернативой нефти становиться сланец, который пока проигрывает по цене, но имеет все шансы завоевать рынок уже через несколько лет. Главную же роль на данный момент играет все таки третья составляющая – геополитика.

Выход США из ядерной сделки с Ираном, а также катастрофическая экономическая ситуация в Венесуэле являются ключевыми факторами, оказывающих влияние на динамику рынка нефти. Пока цена на нефть растет – у России все хорошо, вот только такая динамика не будет длиться долго.

«Россия должна переходить от нефтегазовой экономики к экономики развития, когда уже не нефть, а другие факторы будут определять ВВП», – добавляет Леонид Заико.

Эксперты утверждают, что санкции еще нанесут удар по российской нефтяной отрасли. Если не начнутся инвестиции в новые технологии, через несколько лет добыча нефти сократится. А поскольку – нефть и газ для России ее все, это может привести к новому кризису.