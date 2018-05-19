США обвинили Мадуро в причастности к наркоторговле 6 19.05.2018, 8:07

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Николас Мадуро

Фото: dpa

Полученные от наркоторговли деньги отмывались в Коста-Рике и России.

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Диосдадо Кабелло, второго после Мадуро человека в иерархии правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, в получении доходов от наркоторговли.

В заявление Минфина указано, что Кабелло конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

"Кабелло вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков", – говорится в заявлении.

По данным американского ведомства, полученные от наркоторговли деньги, отмывались в Коста-Рике и России.

Минфин США уже ввело санкции в отношении Кабелло, его жены и его родного брата. Кроме участия в наркоторговле, они также обвиняются в рэкете.

В конце прошлого года вице-президент США Майк Пенс заявлял, что Соединенные Штаты применят экономические и дипломатические рычаги давления, чтобы восстановить демократию в Венесуэле.